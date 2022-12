Lloris diminui importância de torcida a favor de Messi na final: "Faremos de tudo para sair vitoriosos"

Falta um dia para, finalmente, descobrir quem acrescentará a terceira estrela de campeão da Copa do Mundo. Hugo Lloris destaca o momento, principalmente pelo lado francês, que chega a sua terceira final em cinco edições de Mundial, mas salienta a força da Argentina, que para ele, deixa a disputa mais bela.

“É um time muito bem organizado, muito forte defensivamente, agressivo no ataque, que joga muito bem nas transições ofensivas. Depois, na história da Argentina, sempre houve grandes jogadores. Com Maradona como símbolo, e hoje, Leo Messi. A expectativa é grande para esta final. Quando você é francês, disputar uma final de Copa do Mundo, independente do adversário, é um grande evento, mas jogar contra a Argentina torna tudo ainda mais bonito. Esperamos que esta partida fique na história do futebol francês”.

Questionado sobre a torcida para que Messi ganhe o título, o goleiro ponderou ao dizer que pouco importa se tem o país torcendo por eles e que o confronto será entre seleções, além de lembrar que os Bleus superaram as adversidades dos desfalques para chegar o mais longe possível.

“A partir do momento em que conhecemos o apoio do nosso país atrás de nós, o resto é de muito pouca importância. Começamos esta competição com uma missão, ir o mais longe possível. Muito poucos acreditaram nisso a princípio. Lá, faremos de tudo para sair vitoriosos desta batalha final. Sabemos o que Messi representa na história do nosso esporte, mas será um jogo entre França e Argentina. Existem jogadores de futebol muito bons opostos".

Lloris poderá entrar para história do Mundial e se tornar o primeiro capitão a erguer a taça em duas oportunidades. O dono do camisa 1 procura não pensar no marco e foca no presente.

“Fiquei orgulhoso de ganhar este troféu em 2018, mas hoje estou focado no presente. Enquanto nada for feito, a parte mais difícil ainda está por ser feita. Você tem que se preparar para qualquer eventualidade, estar pronto para sofrer, para se superar, apesar do cansaço, apesar das circunstâncias”.

O atleta cita o espírito forte como o segredo do sucesso para os Bleus e que o grupo está pronto para mais um desafio.

“No passado já provamos que, para as equipes francesas que caminharam, por detrás do segredo deste sucesso, esteve sempre um estado de espírito muito forte. Tem funcionado muito bem desde o início do torneio. Com a adrenalina e a emoção, estaremos todos prontos para nos superarmos nesta última batalha”.

A final da Copa do Mundo, entre Argentina e França, será neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no Lusail.