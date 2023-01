Em jogo movimentado, Juventus garante empate contra Atalanta

Na tarde deste domingo (22) e com muitas reviravoltas, Juventus e Atalanta empataram em 3 a 3, no Juventus Stadium, em uma partida válida pela 19ª do Campeonato Italiano. Os gols da Velha Senhora foram de Di María, Milik e Danilo, e da La Dea foram de Lookman (2) e Maehle.

Virada da Velha Senhora

Atalanta entrou forte na partida, atacando com velocidade e logo aos quatro minutos já abriu o placar. Boga carregou a bola do meio de campo, passou para Lookman na direita, se livrou do Alex Sandro, mandou para o gol e com a falha do Szczesny, La Dea abriu o placar.

A Juventus passou a melhorar em campo aos 12 minutos, tendo o Di María como o principal jogador. A Velha Senhora tentou chegar com Milik, o própria Di Maria, mas sem sucesso, até que aos 25 minutos, Ederson cometeu um pênalti sobre o Fagioli, com checagem do VAR. Di María cobrou e converteu, deixando tudo igual no placar.

Ainda melhor em campo, dominando os espaços, aos 34 minutos, Di María com um passe de letra mandou para Fagioli na direita, que cruzou para Milik mandar direto para a rede, virando a partida em Turim.

Juventus seguiu com boas movimentações no ataque, teve chances perdidas com Rabiot e Kostic.

Reviravolta até o final

A volta do intervalo não foi diferente do primeiro tempo, La Dea abriu o placar dessa vez no primeiro minuto. Danilo saiu errado, Atalanta aproveitou e trocou rápido os passes, Maehle recebeu de Lookman na esquerda, que mandou para o gol, deixando tudo igual mais uma vez.

La Dea, embalada com o gol, manteve o domínio da partida, com a marcação avançada e pressionando a Juventus. Até que aos oito minutos, Boga cruzou da esquerda e de cabeça, Lookman virou a partida em 3 a 2 para Atalanta.

Juventus se mostrou perdidas nos primeiros minutos, mas aos 20 minutos, em uma bola parada, Di María ajeitou para Danilo, que mandou um foguete para o gol, empatando a partida mais uma vez. O lateral se redimiu da falha que começou no gol no início da etapa final.



Como fica e próximos jogos

Com o empate, a Juve, foi para a nona posição, com 23 pontos. Lembrando que a Velha Senhora foi punida com a retirada de 15 pontos por fraude fiscal. Já a Atalanta ficou na quinta posição, com 35.

A Juventus só retorna aos gramados no próximo domingo (29), contra o Monza, às 11h, no Juventus Stadium. E a Atalanta recebe a Sampdoria, no sábado (28), às 16h45, no Atleti Azzurri D'italia.