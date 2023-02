Em casa, Roma vence Empoli e espanta a crise

Roma e Empoli se enfrentaram neste sábado (04), pela vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma. Com gols de Ibañez e Abraham, equipe de José Mourinho se recupera depois de fiasco na Copa da Itália.

Com o resultado, a Roma chega a terceira posição do Calcio, mas pode ser ultrapassada na rodada. O Empoli fica em décimo, podendo, ainda, perder algumas posições.

O jogo

A Roma entrou em campo querendo espantar a crise pela eliminação na Copa da Itália. E conseguiu. Logo aos 2 minutos, Dybala cobrou escanteio pela esquerda e o zagueiro brasileiro Ibañez, cabeceou para o gol, 1 a 0. Poucos minutos depois, aos 6, quase um replay do primeiro gol. Dybala bateu escanteio, Abraham subiu, livre, no meio dos zagueiros do Empoli e, de cabeça, mandou para as redes, 2 a 0.



E o ritmo continuou intenso. Aos 9 minutos, Cristante achou bom passe para Dybala na área. O antacante driblou o zagueiro, mas chutou para fora. Aos 23, em jogada parecida com as dos gols, Dybala cobrou escanteiu e Abraham testou forte, mas, dessa vez, o goleiro defendeu.



No fim da primeira etapa, a Roma baixou a guarda e deixou o Empoli chegar com perigo. Aos 43, em cruzamento pela direita, o lateral Ebuehi dividiu com Rui Patricio e quase conseguiu emburrar para o gol. Aos 46, Akpa-Akpro arriscou bom chute de fora da área e a bola passou perto.



No inicío do segundo tempo, quase a Roma amplia. Dybala acertou belo chute, mas Vicário espalmou. No rebote, Mancini soltou a bomba e Vácario espalmou, mais uma vez. Em outro rebote, a bola sobrou na cabeça de Abraham, que mandou para o gol, mas Vicário defendeu com a sola da chuteira. Milagre do goleiro do Empoli!



Depois disso, a Roma baixou as linhas chamando o Empoli para o campo de ataque. Mas, mesmo com domínio territorial e maior posse de bola, a equipe Azzuri não conseguiu oferecer perigo ao gol de Rui Patricio. Satisfeita com o resultado, a Roma só administrou o jogo para sair com a vitória

Próximos jogos

A Roma entra em campo, novamente, no próximo sábado (11), às 14h, fora de casa, contra o Lecce. Já o Empoli, vai enfrentar, em casa, o Spezia, também no sábado, um pouco mais cedo, às 11h.