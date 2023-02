Manchester United bate Crystal Palace e continua vivo na luta pelo título

Foi no sufoco, mas o Manchester United conquistou uma vitória importantíssima contra o Crystal Palace por 2 a 1, no Old Trafford, e ainda permanece com um fio de esperança na briga pela Premier League, Os Red Devils com o resultado ficam há oito pontos do líder Arsenal, que foi derrotado neste sábado (4).

Apesar do gol de Bruno Fernandes sair com apenas dez minutos, a partida foi bastante complicada. Na segunda etapa, Rashford marcou o segundo, mas o Casemiro recebeu vermelho após agressão. Então, o Crystal Palace diminuiu com Schlupp, porém o Manchester segurou o triunfo.

Bruno Fernandes coloca o United na frente

O jogo iniciou até equilibrado com as duas equipes procurando o ataque, mas Hughes resolveu complicar a vida do seu próprio time. O meia do Crystal Palace interceptou a bola com o braço, após o cruzamento de Rashford e o arbítro marcou a penalidade. Na cobrança, Bruno Fernandes apenas deslocou o goleiro, que nem saiu na foto: 1 a 0.

Algum tempo depois, dessa vez foi o goleiro Guaira que salvou o Crystal. Em bola alçada, Weghorst cabeceou firme e o goleiro deu um tapa para escanteio.

Após esse momento o Manchester United diminuiu o ritmo e só tivemos uma chance no lado adversário. Em uma batida de longe do Schlupp, De Gea trabalhou pela primeira vez e afastou para a linha de fundo. Portanto, terminando o primeiro tempo com a vantagem dos Devils.

Casemiro vai pra rua, mas Devils sustentam resultado

O Manchester United retornou mais tranquilo e sem o ímpeto da primeira etapa, mas na oportunidade inicial colocou dentro da baliza e como é de praxe nos últimos jogos, Rashford foi o responsável. O jovem inglês aproveitou o lançamento e só deu um toquinho para a rede: 2 a 0.

Estava tudo tranquilo para o United, quando na metade da segunda etapa, um dos destaque da temporada Casemiro , deixou o campo mais cedo. Em uma discussão na lateral do campo e empurrões de ambos os lados. O brasileiro enforcou o Hughes com as mãos, o VAR chamou o arbítro que expulsou o volante.

Parece que a expulsão deu um novo ânimo ao Palace, já que logo depois, descontou o resultado. Schlupp pegou o levantamento e com a parte de lado do pé, empurrou pra dentro do alvo: 2 a 1.

Até o final do jogo, o Crystal realizou uma pressão intensa em busca do empate. No entanto, o Manchester United montou uma verdadeira barreira com um a menos, conseguindo segurar a penetração londrina e diante disso saindo de campo com mais uma vitória , que mantém vivo o sonho na briga pelo título.