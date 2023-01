Arsenal marca no fim, vence United e segue isolado na Premier League

O Arsenal segue com tudo na Premier League e venceu o Manchester United neste domingo (22), na rodada 21, por 3 a 2. Nketiah marcou dois, sendo um nos acréscimos para isolar ainda mais o time londrino na liderança.

Com a vitória, os Gunners chegaram a 50 pontos em 20 partidas na Premier League. Além disso, o time tem cinco pontos de vantagem e um jogo a menos do que o vice-líder Manchester City.

Em um jogão de bola, o Manchester United saiu na frente do Arsenal, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa veio a virada dos Gunners, um novo empate dos Red Devils, mas foi Nketiah quem fechou o placar.

United segura o empate até os acréscimos, mas cede o resultado

A partida começou melhor para o United. Aos 16, Rashford abriu o placar. O camisa 10 avançou pela meia-esquerda, driblou Thomas Partey e chutou da entrada da área, no canto direito de Ramsdale. Este foi o nono gol de Rashford em nove partidas após a Copa.

Oito minutos depois, Nketiah entrou em cena. O grande personagem do jogo empatou aos 24 do primeiro tempo e, mal sabia ele que faria também o gol da vitória. No início do segundo tempo, Bukayo Saka colocou os Gunners à frente do marcador, mas a alegria durou pouco, pois Lisandro Martínez colocou o marcador igual apenas seis minutos depois.

Para além dos quatro gols que já haviam saído, a partida também contava com muito primor técnico e recebeu muitos elogios de quem assistia. Mas faltava um ingrediente final: uma virada espetacular. E ela veio.

Aos 93, já nos acréscimos, Nketiah aproveitou a sobra após chute de Trossard e marcou: 3 a 2. Liderança isolada garantida e, pelo menos, mais duas rodadas de descanso em primeiro na Premier League.

Agenda

Arsenal e Manchester United voltam a campo no meio de semana. Os Red Devils duelam contra o Nottingham Forest na quarta-feira (25), às 17h, na semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Os Gunners, por sua vez, encaram o Manchester City na sexta-feira (27), às 17h, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra.