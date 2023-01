Seleção da semana: Haaland e coletivo do Arsenal são destaques na Premier League

O ex-atacante, maior artilheiro da história da Premier League, com 260 gols, e hoje comentarista, Alan Shearer, divulgou sua seleção da semana 21 da competição.

O grande destaque dos onze de Shearer é Erling Haaland, atacante do Manchester City que marcou 3 gols no Wolverhampton. Este é o quarto hat-trick do norueguês no campeonato inglês. O time que mais apareceu na seleção do ex-jogador foi o líder Arsenal que venceu o Manchester United por 3 a 2, em um jogaço. Os jogadores foram Zinchenko, Saka e Nketiah, além do treinador Mikel Arteta.

Veja os gols de Haaland

Confira seleção completa e um pouco sobre as escolhas

Goleiro - Nick Pope (Newcastle)

"Fez uma das defesas da temporada para manter sua 12ª partida sem sofrer gols. Estava lá quando o Newcastle precisava dele."

Lateral-direito - Chris Richards (Crystal Palace)

"Foi brilhante em manter Callum Wilson quieto."

Zagueiro - Thiago Silva (Chelsea)

"Jogou com sua segurança habitual e eliminou os atacantes do Liverpool quando eles ameaçaram."

Zagueiro - Nayef Aguerd (West Ham)

"Tem estado soberbo desde que voltou de lesão e foi a chave para a vitória crucial do West Ham sobre o Everton."

Lateral-esquerdo - Oleksandr Zinchenko (Arsenal)

"Nominalmente um lateral-esquerdo, na realidade ele estava aqui, ali e em todos os lugares. Puxou os cordelinhos do Arsenal neste thriller de cinco gols."

Meio-campista - Kevin De Bruyne (Manchester City)

"No centro de tudo de bom que o Manchester City fez e acumulou sua 11ª assistência na temporada."

Meio-campista - Bukayo Saka (Arsenal)

"Difícil de acreditar que ele ainda tem apenas 21 anos. O Manchester United simplesmente não conseguiu lidar com ele. Marcou um e teve azar de não conseguir o segundo."

Meio-campista - Kaoru Mitoma (Brighton)

"Crescendo em influência a cada jogo, seu gol foi simplesmente excelente."

Atacante - Jarrod Bowen (West Ham)

"Provou a diferença com os dois gols em uma partida vital para o West Ham."

Atacante - Erling Haaland (Manchester City)

"Respondeu aqueles que ousaram questioná-lo com o quarto hat-trick da temporada - apenas um atrás do meu recorde em uma temporada."

Atacante - Eddie Nketiah (Arsenal)

"O Arsenal sente cada vez menos falta de Gabriel Jesus a cada partida. Intensificou-se novamente com dois gols em uma vitória maciça para os Gunners."

Treinador - Mikel Arteta (Arsenal)

"Conseguiu mais uma vitória contra um grande rival. Seu time é destemido, taticamente consciente e jogando um futebol brilhante."