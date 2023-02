Imparável: Napoli derrota Spezia fora de casa e segue na liderança isolada da Serie A

Spezia e Napoli se enfrentaram, neste domingo (05), pela vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Alberto Picco, em La Spezia. Com ajuda da defesa adversária, a equipe napolitana fez 3 a 0 com gols de Kvaratskhelia e Osimhen (2).

Com esse resultado, o Napoli segue na busca pelo título que não vem há 33 anos. A equipe do sul da Itália chega a 56 pontos, 16 a frente da vice-líder, Inter, que joga hoje. O Spezia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 18 pontos.

O jogo

Nos primeiros minutos de jogo, o Spezia tentou pressionar a saída de bola do Napoli. A equipe da casa até conseguiu, mas, a partir dos 10 minutos, o líder do campeonato começou a achar os espaços e furar a primeira linha de marcação. Com isso, o Spezia abaixou um pouco as linhas e deixou o Napoli com mais liberdade para criar.

Apesar disso, o time de Luciano Spalletti não construiu chances perigosas de gol. O georgiano Kvaratskhelia até conseguiu ganhar alguns duelos contra os zagueiros do Spezia, mas não obrigou o goleiro Dragowski a trabalhar.



Já no segundo tempo, a história foi outra. Logo no primeiro minuto, um erro mudou os rumos da partida. Em disputa com Politano na área, o meia Reca, do Spezia, colocou a mão na bola. Penalti bem marcado. Na cobrança, Kvaratskhelia bateu e abriu o placar.



Com mais espaços e com a boa entrada de Politano no lugar de Lozano, o Napoli conseguiu pressionar o Spezia. E deu certo. Em mais uma bobeada da defesa, depois de um chutão para o alto, o goleiro Dragowski saiu mal e perdeu a disputa no alto par Osimhen. O nigeriano cabeceou para o gol vazio e ampliou o placar.



Aos 28, mais um presente da defesa do Spezia. Após recuo mal feito, a bola ficou com Kvaratskhelia que tocou para Osimhen marcar o segundo dele na partida. Depois do terceiro gol, o Napoli apenas controlou a partida para sair com, impressionantes, dezesseis vitórias em dezessete jogos, no Campeonato Italiano.

Próximas partidas

O próximo confronto do Napoli será no domingo (12), às 16h45, em casa, contra a Cremonese. Já o Spezia, vai jogar fora de casa, no sábado (11), às 11h, contra o Empoli.