Emiliano Martínez celebra prêmio de melhor goleiro da Copa e título Mundial: "Quero dedicar isto à minha família"

A Argentina é tri! Jogando no Estádio Lusail, a Argentina fez um jogo espetacular com a França e venceu a Copa do Mundo nos pênaltis. A bola rolou no último domingo (18), com Messi abrindo o placar, Dí Maria ampliando, Mbappé marcando dois e buscando o empate. Na prorrogação Messi marcou mais um e Mbappé buscou o empate mais uma vez. Nas penalidades Dibu Martínez pegou dois e a Selección venceu por 4 a 2.

Após a partida alguns jogadores falaram sobre essa vitória e sobre o tri-mundial da Seleção Argentina. Dybala, que entrou nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, exaltou sua origem e falou sobre como é entrar para bater um pênalti.

“Eu penso em Córdoba, em tudo. Entrando assim, frio, não foi fácil, mas eu estava muito bem da cabeça. A sensação que temos agora nunca mais será a mesma”, disse o atacante.

Martínez faz a Argentina campeã!

Emiliano 'Dibu' Martínez foi o grande nome da final junto com Lionel Messi no lado argentino. O goleiro fez defesas importantes, principalmente quase no final da prorrogação, em chute de Kolo Muani, além de pegar um pênalti, o primeiro que a França errou. O melhor goleiro da Copa mostrou a tranquilidade que teve nas penalidades e lembrou de suas origens: “Fui para as penalidades com paz de espírito. Em outra ocasião levei três chutes e eles marcaram três gols. Mas eu acho que fiz tudo certo logo depois disso. Eu vim de um lugar muito humilde e quando eu era jovem fui para a Inglaterra. Quero dedicar isto à minha família”.

Martínez comemora defesa de pênalti (Foto: Divulgação/Argentina)

Tagliafico foi titular na final e saiu na prorrogação, mas foi de grande importância para parar Dembélé e Kolo Muani e também analisou a partida da Argentina: ”A primeira metade foi muito boa. Cometemos nossos erros no segundo tempo, mas conseguimos. Dedico-o a todos os argentinos e a todas as pessoas que nos apoiaram”.

Paredes, que também entrou durante a prorrogação e que, assim como Dybala, bateu e converteu um dos pênaltis, não encontrou palavras para descrever sua alegria, mas mesmo assim tentou falar como é ser campeão de uma Copa do Mundo: “Não há palavras para isso. Nem mesmo no meu melhor sonho eu pensei nisso. Temos que aproveitá-lo. Pensei em toda a minha família, em todo o caminho que percorremos, em minha esposa, em meus pais, naqueles que estão torcendo no céu, naqueles que nos acompanharam durante todo o ciclo”.