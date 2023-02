Inzaghi se mostra decepciondo com vitória magra, mas valoriza esforço da Internazionale

A Internazionale recebeu o Porto para a partida de ida das oitavas de final da UEFA Champions League, o jogo aconteceu no Giuseppe Meazza e os mandantes venceram o time português por 1 a 0 com gol de Romelu Lukaku, já aos 41 minutos da etapa complementar. O time Nerazzurri leva a vantagem mínima para o jogo de volta em Portugal, e encontrará um rival um pouco mais fragilizado, que jogará sem Otavio, um dos principais jogadores da equipe do Porto, expulso no jogo de hoje.

O técnico do time italiano, Simone Inzaghi, em entrevista coletiva, disse ter gostado do resultado, apesar de ter sido um placar magro.

"Hoje tivemos um adversário físico e técnico. Onana e Skriniar são muito bons contra eles. Fizemos um golo, queríamos mais, mas estamos satisfeitos porque fizemos um grande jogo."

Ainda em entrevista coletiva, o treinador valorizou o primeiro tempo de sua equipe e disse que o empate foi injusto.



"No primeiro tempo, tivemos que passar a bola mais rápido. Com um adversário que atacava tanto. Apesar disso, merecemos vencer o primeiro tempo."

O comandante ainda fez questão de elogiar Brozovic e Dumfries, antes titulares incontestáveis, mas hoje reservas da equipe.

"Brozovic e Dumfries entraram muito bem. Preciso de todos, jogar tanto contra adversários deste tipo não é fácil".

Por fim, Inzaghi resumiu o que foi o jogo em sua análise.

“Na primeira parte devíamos ter jogado melhor e ter a bola mais rápida, mas tivemos um adversário que nos pressionou. Tivemos que aumentar o ritmo e merecemos a vantagem desde os primeiros 45 minutos. As substituições revelaram-se fundamentais mas desperdiçámos muitas oportunidades, apesar disso posso dizer que fizemos um excelente jogo.”

A Internazionale volta a campo neste próximo domingo (26), às 08h30 (horário de Brasília), contra o Bologna, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo da volta está marcado para o dia 14 de março, às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal. Vale ressaltar que gol fora de casa não é mais critério de desempate para o torneio.