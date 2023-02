Union Berlin faz história, vence o Ajax e avança na Europa League

Union Berlin e Ajax se enfrentaram nesta quinta-feira (23), pelo jogo de volta, da segunda fase da Liga Europa, no Estádio Alte Försterei, em Berlim. Os gols da equipe alemã foram marcados por Knoche, Juranovic e Doekhi. Kudus diminuiu para o Ajax.



No primeiro jogo em Amsterdã as equipes empataram sem gols. Com o 3 a 1, o Union Berlin avançou para às oitavas de final da LIga Europa. O próximo confronto será definido por sorteio, que acontecerá nesta sexta-feira (24).

Primeiro tempo

O primeiro tempo teve poucas oportunidades, principalmente, pela aplicação defensiva do Union Berlin. O time alemão jogou da forma que mais gosta: linhas baixas e contra-atraque. O Ajax teve mais posse de bola, circulou o jogo, apareceu próximo à área adversária, mas não conseguiu criar nenhuma chance de perigo.

A primeira oportunidade do jogo foi do Union Berlin. Aos 20 minutos, Doekhi cabeceu e a bola bateu na mão de Bassey. O juiz não marcou, mas depois de checagem do VAR, voltou atrás e confirmou o penalti. Knoche bateu e fez.

O 1 a 0 deixou o Union Berlin ainda mais confortável dentro de sua proposta de jogo. Porém, depois dos 35 minutos, a defesa da equipe da casa começou a deixar mais espaços e viu o Ajax crescer. No entanto, em uma rara escapada, Juranovic arriscou fraco de fora da área e o goleiro Rulli aceitou, 2 a 0.

Segundo tempo

O segundo tempo começou mais movimentado que o primeiro. Logo aos 2 minutos, Bergwijn cruzou e Kudus, oprtunista, colocou para as redes. Mas, logo na sequência, aos 5, um banho de água fria para os holandeses. Em cobrança de escanteio, Juranovic cruzou e Doekhi cabeceu para o gol, 3 a 1.



O AJax até tentou diminuir aos 16, mas Kudus, de frente para o goleiro, chutou para fora. Depois, o time holandês tocou bastante a bola, mas parou no ótimo sistema defensivo dos alemãs. O Union saiu apenas nos contra-ataques, mas não teve grandes opotunidades.



Já perto do fim, uma confusão entre as duas equipes resultou na expulsão de Álvarez, do Ajax. Fim de jogo e festa da torcida alemã que não parou de cantar um minuto.

Histórico!

O time do Union Berlin, comandado por Urs Fisher, segue fazendo história. Com a classificação em cima do Ajax, a equipe do leste de Berlin chega pela primeira vez às oitavas de final de uma competição europeia.

Próximos jogos

O Union Berlin tem pela frente o confronto direto pelo topo da tabela da Bundesliga, contra o Bayern de Munique, no domingo (26), às 13h30, em Munique. O Ajax vai à campo, também no domingo, um pouco mais cedo, às 10h30, contra o Vitesse, fora de casa.