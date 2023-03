Lazio surpreende e vence Napoli fora de casa

Napoli e Lazio se enfrentaram nesta sexta-feira (03), pela vigésima quinta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Diego Armando Maradona. Em jogo de poucas chances, coube ao uruguaio Vecino, com um bonito chute de fora da área, fazer o único gol do jogo e garantir a vitória da Lazio por 1 a 0.



Com esse resultado o Napoli permanece com 65 pontos, isolado na liderança. Logo na sequência, 17 pontos atrás, vem a Lazio com 48 pontos conquistados. A equipe de Roma tem um jogo a mais que Milan e Inter, que podem ultrapassá-la na rodada.

Primeiro tempo sonolento

A primeira etapa foi monótona graças a excelente atuação dos sistemas defensivos das equipes. Não é para menos, estavam se enfrentando as duas melhores defesas da competição. Porém, de um lado estava o melhor ataque, o do Napoli. Mas não foi o que se esperava. A equipe de Luciano Spalletti até teve mais a bola, mas não conseguiu construir grandes oportunidades.

Na verdade, a única chance real de perigo, no primeiro tempo, veio, justamente, da Lazio. E foi logo no início. Aos 4 minutos, depois de cruzamento na área, Vecino subiu de cabeça, a bola ia entrando, mas Di Lorenzo salvou em cima da linha.

Surpresa no segundo tempo

A segunda etapa começou parecida com a primeira. A Lazio com suas linhas baixas e o Napoli rondando a área. Apesar da pouca efetividade, a equipe da casa parecia dar sinais de que em algum momento iria furar a defesa do time de Maurizio Sarri. Mas não foi isso que aconteceu.



Aos 22 minutos, em rara escapada ao ataque, a Lazio chegou ao gol. O lance começou na equerda e, após cruzamento na área, a zaga do Napoli afastou mal, a bola sobrou limpa, na entrada da área, para Vecino que acertou um belo chute no canto. Muita festa dos jogadores e da comissão técnica.



Com o placar adverso, Luciano Spalletti mexeu no time, mas não surtiu efeito. A Lazio se postou ainda mais atrás e não deu brecha para os jogadores de frente do Napoli. E mais, a equipe visitante quase ampliou. Aos 45, Milinkovic-Savic bateu falta e a bola foi no travessão. Fim de jogo e primeira derrota do Napoli em casa no Calcio.

Próximos Compromissos

O próximo jogo do Napoli será no sábado (11), às 14h, pelo Campeonato Italiano, contra a Atalanta, em casa. A Lazio vai jogar, em casa, na terça-feira (07), às 14h45, contra o AZ Alkmaar pelo jogo de ida das oitavas de final da Conference Legue.