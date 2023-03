Union Berlin e Colônia fazem jogo ruim e ficam no empate

O Union Berlin recebeu o Colônia hoje (04), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, e o placar terminou do jeito que começou: 0 a 0. Faltou emoção na partida. O time de Berlim vinha de derrota por 3 a 0 para o Bayern de Munique e precisava da vitória para não desgrudar dos líderes Bayern e Borussia Dortmund, e continua brigando por uma vaga da UEFA Champions League 2023/24. O Colônia também vinha de derrota por 2 a 0 para o Wolfsburg, mas já não tem muitas pretensões no campeonato.

Primeiro tempo sem emoção

O primeiro tempo entre Union Berlin x Colônia foi uma das piores primeiras etapas dessa edição da Bundesliga. Um jogo truncado, com os times com medo de pressionar um ao outro, amarrado no meio campo e com poucas chances de gol. A primeira parte foi para quem gosta de assistir tática. O Colônia mudou seu sistema de jogo para jogar com uma pressão na saída de bola do time da casa, e funcionou. O Union pouco conseguiu impor seu estilo de jogo.

Segundo tempo um pouco mais movimentado

Com as duas equipes querendo a vitória e a reabilitação no campeonato, os times se propuseram a se lançar um pouco mais ao ataque, mas nada que levasse emoção ao jogo. Nenhuma chance clara foi criada e ambas as equipes pecavam no último passe, as finalizações eram para fora da meta ou chutes fracos onde os goleiros faziam defesas tranquilas. O resultado foi justo para as duas equipes que pouquíssimo criaram, mas injusto para o telespectador que esperava um Union faminto para voltar a vencer, que é a característica desse time na temporada.

Agenda

O FC Union Berlin volta a campo na próxima quinta-feira (09), às 13h30 (horário de Brasília), quando recebe o Union-BEL, para o jogo de ida das oitavas de final da UEFA Europa League. Já o Colônia volta a campo no dia seguinte, na sexta-feira (10), às 16h30 (horário de Brasília), quando recebe o Bochum pelo Campeonato Alemão, pela 24ª rodada.