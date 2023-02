Marco Rose dispara após empate do Leipzig contra City: ''Não tivemos ao nível da Champions League''

No primeiro confronto das oitavas de final da Champions League 2022-23, o RB Leipzig recebeu nesta quarta-feira (22) o Manchester City no Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, e ficou apenas no emapte por 1 a 1. Mahrez abriu o marcador para os ingleses, enquanto Gvardiol deixou tudo igual na etapa final.

O resultado deixou tudo aberto praa o confronto da volta, que será disputado no Etihad Stadium, em Manchester, no dia 13 de março. Quem vencer, garante classificação nas quartas de final. Em caso de outro empate, a decisão irá para a prorrogação.

Ao ser questionado sobre o futebol apresentado pelo RB Leipzig no primeiro tempo, o técnico Marco Rose comentou: "Se tivéssemos melhor posse de bola, poderíamos ter atacado com contra-pressão no seu próprio meio-campo. Mas perdemos a primeira e a segunda bolas na primeira parte, não estivemos ao nível da Champions League em todos os aspectos antes do intervalo."

"Duas partes muito, muito diferentes. No primeiro tempo, apenas perseguimos a bola, fomos muito maus quando a tínhamos a posse. A segunda foi bastante diferente, fomos melhores com a bola, recuperou melhor e jogou como imaginávamos jogar'', analisou o treinador do clube alemão.

''Claro, Henrichs meio que mudou o jogo. Jogamos com Klostermann no primeiro, contando com suas qualidades defensivas, sabíamos que haveria muitas situações de um contra um. Mas Klostermann vem de uma lesão e era certo que ele abriria espaços para Henrichs já antes da partida'', finalizou o técnico sobre o duelo diante do City.

"Tivemos 26% de posse de bola no intervalo, isso foi ruim. Estávamos em boas posições, mas tomamos decisões ruins no primeiro tempo. Mudamos isso depois. Quando você toma algumas boas decisões , você consegue segurar melhor a bola, eles têm que persegui-la e depois cometem erros. Percebemos que eles também são vulneráveis, não gostam de ser desafiados fisicamente'', avaliou Xaver Schlager,, meio-campista do Leipzig.

"A segunda parte foi da forma que queríamos jogar. No início queríamos fechar os espaços com pressão no meio-campo mas eles mantiveram a bola muito bem, sobrecarregaram os espaços e não conseguimos desafiá-los'', concluiu o meia.

Benjamin Henrichs, autor de uma das grandes chances perdidas pelo RB Leipzig durante o duelo, também comentou sobre a postura da equipe: "No primeiro tempo, tivemos sorte com o resultado, mas depois do intervalo poderíamos ter conseguido um resultado melhor. Fomos mais corajosos depois do intervalo e então você pode até enfrentar o City."

O RB Leipzig volta a campo no próximo sábado (25), contra o Eintracht Frankfurt, em casa, às 11h30, em duelo válido pela 22º rodada da Bundesliga.