Em jogo de cinco gols, Bayer Leverkusen elimina Monaco nos pênaltis e avança às oitavas da UEL

O Stade Louis II foi palco de grande jogo na tarde desta quinta-feira (23), no qual não faltou emoção até o apito final. Em jogo marcado por cinco gols, sendo 10 no agregado, o Bayer Leverkusen chegou a garantir a classificação no tempo normal, ao fazer 3 a 1, mas o Monaco buscou diminuiu, deixando 5 a 5 no agregado. Os Leões levaram a melhor ao triunfar sobre os Vermelhos e Brancos na disputa de pênalti, por 5 a 3, e carimbaram a vaga às oitavas de final da Europa League.

Clima de decisão

As equipes entraram em campo evitando deixar espaço e apertando na marcação. Ambas tentaram surpreender à sua maneira. Bakker foi enfiado na área e assustou ao balançar a rede pelo lado de fora. Os Leões tentaram trocar passes, mas Fofana recuperou no meio-campo e lançou Diatta. Ele acelerou pelo corredor e cruzou da linha de fundo. Ben Yedder dominou e bateu cruzado. A bola saiu com muito perigo à direita do gol. O lance foi um despertar para os comandados de Xabi Alonso. Por precisar do resultado, começaram a frequentar com mais frequência o campo ofensivo. De pé em pé, a bola chegou em Frimpong, que cruza rasteiro. Nübel caiu para desviar na primeira trave, mas a redonda ficou limpa para Wirtz escorar na pequena área.

O alívio por estar na frente durou pouco. Ben Yedder encontrou Seghir na área. O camisa 44 nem dominou direito e levou uma rasteira de Tapsoba. Pênalti. O próprio capitão foi para a cobrança, deslocando Hradecky ao converter quase no meio do gol. Porém, os Vermelhos e Brancos bobearam na marcação, não dando tempo do Leverkusen sentir o tento sofrido. Após cobrança de escanteio, Hlozek teve tranquilidade para ajeitar, levou a melhor sobre o atrasado Sarr e rolou para Palacios. O meia encheu o pé esquerdo, mantendo o jogo vivo para os visitantes. Hlozek até tentou deixar o seu ao receber pelo meio e soltou uma da entrada da área. Nübel fez grande defesa no meio do gol.

Gol na reta final leva para prorrogação

O Monaco retornou ao segundo tempo tendo mais posse de bola e empurrou os adversários para o campo de defesa. Já os visitantes pouco faziam no início e procuravam sair em velocidade. Mas foram certeiros quando resolveram marcar presença no ataque. Palacios tocou para Wirtz, que teve ótima visão de jogo, e levantou na medida para Adli. O atacante cabeceou na segunda trave e acertou o canto, garantindo a classificação momentânea dos Leões.

O jogo passou a ficar aberto. No lá e cá. Ben Yedder teve o maior espaço para dominar com liberdade dentro da área e acertou o travessão. No contra-ataque, Bakker recebeu passe em profundidade, invadiu a área e chutou cruzado, mas o assistente assinalou impedimento, confirmado pelo VAR. Em outra oportunidade, a falta de pontaria foi inimiga de um e salvadora de outra. Bakker deixou para Hlozek na ponta esquerda. Ele resolveu finalizar de longe e arrancou tinta da trave.

Vendo a equipe alemã mais perto do quarto gol, Philippe Clement resolveu colocar energia nova no ataque, colocando Boadu, Jakobs e Embolo nos lugares de Golovin, Seghir e Ben Yedder. O Monaco aumentou a pressão e o Bayer Leverkusen ficou 5-3-1. A mão do técnico dos Vermelhos e Brancos foi decisiva aos 84. Diop deu uma caneta em Bakker, tocou para Diatta, que fez belo cruzamento. Embolo subiu nas costas de Frimpong e colocou no canto, não dando reação a Hradecky. Por muito pouco o jovem Diop não foi premiado com a classificação. Nos acréscimos, o volante, que hoje atuava como lateral, foi lançado na segunda trave por Jakobs na segunda trave, ele emendou de primeira para o fundo do gol, mas a bola já tinha saído na hora do cruzamento.

Emoção com dose de pênaltis

Nos primeiros minutos da prorrogação, Bakker foi esperto ao desarmar Diop na área. O defensor buscou a finalização na primeira trave, mas Nübel cresceu e realizou grande defesa. A partir dos lances as equipes ficaram mais contidas, cada momento uma ficava mais com volume de jogo. Os Vermelhos e Brancos tomaram contra a partir do segundo tempo, enquanto o Leverkusen não conseguia sair do seu campo de defesa e ocasionou pouco perigo. Aos 117, Volland mergulhou após receber lançamento e Hradecky evitou o gol.

O equilíbrio, que perdurou nos dois jogos, permaneceu na cobrança de pênaltis. A cada cobrança a bola era colocada na rede. Porém, Matazo acabou exagerando na força e carimbou o travessão. A classificação veio dos pés de Diaby, em arremate forte, no canto esquerdo. Nübel até chegar encostar, mas não consegue defender.

O que vem por aí

Os Leões aguardam o próximo adversário das oitavas de final. A Uefa irá realizar o sorteio dos confrontos nesta sexta-feira (24). Os jogos de ida e volta serão nos dias 9 e 16 de março.