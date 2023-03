Bayern dá show, vence Union Berlin e reassume liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique recebeu o Union Berlin, neste domingo (26), para o duelo na briga pelo título do Campeonato Alemão, pela 23ª rodada, e venceu por 3 a 0. As equipes chegaram empatadas em pontos para a partida, com 43 pontos. O Borussia Dortmund, agora com 46 pontos, venceu seu jogo no último sábado (25) e acabou deixando o confronto ainda mais importante.

Com o placar de hoje, o Bayern foi o primeiro time europeu das cinco maiores ligas do continente a marcar 100 gols nessa temporada.

O jogo

O primeiro tempo foi todo do Bayern. A equipe da casa pressionou os visitantes, e parava no goleiro Rønnow. As melhores jogadas passavam sempre pelo lado direito, com Kingsley Coman, encontrando muitos espaços para buscar Choupo-Moting e Muller dentro da área. Foi assim que saiu o primeiro gol dos Bávaros. Coman fez um cruzamento perfeito para Choupo-Moting cabecear no contra-pé do goleiro e abrir o placar para o time da casa aos 30 minutos. Não satisfeito, aos 39, em ótima jogada também pela direita, o camisa 11 também deixou o dele. E para fechar o primeiro tempo, ainda teve gol do aniversariante do dia: Musiala, aos 46 minutos.

O time visitante, que vinha de um jogo alucinante contra o Ajax, na última quinta-feira (23), pela UEFA Europa League, onde avançou para as oitavas de final da competição, chegou para o jogo de hoje cansado, e adotou uma postura defensiva saindo em contra ataques, mas nada deu certo para o time da cidade de Berlim.

A segunda etapa foi quase igual a primeira, mas faltaram "somente" os gols. O Bayern continuou com fome de gols, controlando as ações do jogo e fazendo o goleiro Rønnow trabalhar muito. O placar poderia ser mais elástico se nao fosse o goleiro dinamarquês.

O detalhe diferente da etapa final foi o retorno de Sadio Mané, que não disputava uma partida de futebol desde novembro de 2022, quando lesionou um tendão e perdeu até a Copa do Mundo no Qatar. O senegalês voltou bem, organizando o jogo, aparecendo em tabelas e ultrapassagens.

Agenda

Os Bávaros voltam a campo no próximo sábado (04), às 14h30, (horário de Brasília) quando visita o Stuttgart para a 24ª rodada da Bundesliga. O Union Berlin também volta a campo no sábado, às 11h30 (horário de Brasília), para receber o Colônia.