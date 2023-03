Terzic afirma que Borussia Dortmund merecia ter passado de fase: "Resultado difícil de aceitar"

O Borussia Dortmund foi eliminado da UEFA Champions League, nesta terça-feira (07). Mesmo tendo vencido o primeiro jogo, a equipe alemã não soube jogar com o placar a seu favor e sucumbiu à pressão do Chelsea, no Stamford Bridge, e perdeu por 2 a 0.

Apesar de ter jogado muito abaixo do que vem apresentando na temporada, o técnico Edin Terzic afirmou que sua equipe jogou de igual para igual com o Chelsea.

"É um resultado difícil de aceitar, estamos muito desapontados. Foram dois jogos muito equilibrados. Na segunda etapa fomos dominantes em alguns momentos e criamos muitas oportunidades. Mas, no final, não foi o suficiente."

O treinador reconheceu os méritos do adversário, mas não deixou de ressaltar que sua equipe também merecia a classificação: "É preciso dizer que, depois desses dois jogos, o Chelsea mereceu passar. Mas, também teríamos merecido, pois foram dois jogos muito equilibrados".



Próximo compromisso

O próximo jogo do Borussia Dortmund será contra o rival Schalke, fora de casa, pela vigésima quarta rodada do Campeonato Alemão. O duelo acontecerá no sábado (11), às 14h30. Basta o Borussia vencer e o Bayern de Munique tropeçar, para a equipe de Dortmund assumir a liderança da Bundesliga.