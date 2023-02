Klopp lamenta cochilo após virada do Real: "Não conseguimos mais voltar ao jogo"

O Liverpool foi goleado por 5 a 2, no Anfield Road e só um milagre os salvam de mais uma eliminação para o Real Madrid na Champions League. Os Reds até começaram bem, abrindo dois gols de vantagem, mas logo depois dos gols de Vinicius Jr e Benzema, a equipe se perdeu e levaram um passeio na etapa final.

Klopp diz que o time se desarrumou após o terceiro gol

Em entrevista para o BT Sport, o treinador Jurgen Klopp se mostrou muito decepcionado com o resultado. Ele apontou que o time teve uma atuação impecável no começo da primeira etapa, mas que sentiu o baque logo após o gol da virada.

"O início foi excelente. Resumindo, fomos nós próprios. Foi perfeito, foi exatamente como queríamos jogar. Toda a primeira parte foi boa, com exceção dos golos sofridos. No primeiro fomos pouco agressivos, não pressionámos como deve ser. O segundo foi um lance fortuito. Não devia acontecer, mas pode acontecer. "

"Após o intervalo, praticamente na primeira jogada, eles meteram uma bola longa no Vinícius. Não tenho a certeza se era falta. Mas a forma como defendemos o livre não é boa. O 3 a 2 claro que não ajuda contra uma equipa que é excelente no contra-ataque Não conseguimos mais voltar ao jogo. Precisávamos de jogar durante 95 minutos como jogámos a primeira parte. Com o 3 a 2 aconteceu o contrário. Eles ficaram mais confiantes e fizeram grandes gols, embora um deles tenha sido um desvio. É assim, estranho", lamentou o comandante.

Jurgen reclama do erro defensivo

Ainda sobre o terceiro gol, Klopp se queixou acerca da falha defensiva, que resultou na cabeçada de Militão. Segundo o técnico, a defesa não poderia ter deixado o zagueiro madridista aparecer sozinho para cabecear na rede.

" ( No terceiro gol ) tínhamos cinco ou seus jogadores e ninguém estava a defender [o Militão]. Não pode acontecer. Estivemos passivos até à bola chegar. O espaço não podia acontecer, mas aconteceu. Aí tínhamos de manter o ímpeto, mas perdemo-lo e não o recuperámos", questionou o treinador.

Klopp ainda mantém vivo a fé na virada

Por fim, o técnico manteve a esperança de fazer a remontada no jogo de volta, mas que primeiro pensarão na Premier League. Os Reds são apenas o oitavo colocado da competição e sonham por uma vaga nas competições internacionais.

"Vamos a Madrid para jogar. Será um grande desafio. Mas primeiro temos de jogar a Premier League e garantir que aprendemos com este jogo", completou Jurgen Klopp.

O jogo de volta contra o Real Madrid pela Champions League será daqui há quatro semanas, no dia 15, no Estádio Santiago Bernabéu. O Liverpool terá que vencer por três gols de diferença para pelo menos forçar a prorrogação.