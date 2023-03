Danilo Pereira cita eliminação como aprendizagem para PSG na Champions "Devemos fazer as coisas juntos"

Após derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique, que selou a eliminação do Paris Saint-Germain da UEFA Champions League, o líder do campeonato francês passará mais uma temporada com gosto amargo. O clube, que há anos sonha com a conquista da orelhuda, mais uma vez passa em branco está fora das fases finais da competição de clubes mais importante do mundo.

Danilo Pereira, atleta do PSG, declarou que falta coletividade a equipe após a partida: “Para progredir, devemos fazer as coisas juntos, não individualmente.”

Messi, Mbappé e outras estrelas do clube não falaram na saída do campo. Na temporada passada, o clube sofreu com uma virada heroica do Real Madrid na mesma fase de oitavas de final, que culminou com a eliminação dos franceses.

Desde a temporada 2016/17, as oitavas de final têm sido um grande problema para o PSG na Champions League. Em apenas duas ocasiões, o time passou adiante, mas, mesmo assim, não conseguiu conquistar o inédito troféu da Liga dos Campeões. As últimas classificações foram na temporada 2019/20, quando acabou vice-campeão diante do mesmo Bayern, e em 2020/21, quando foi eliminado pelo Manchester City nas semifinais.

Em toda sua história, os franceses chegaram apenas a três semifinais e somente em uma decisão da competição.

Sem Neymar e Kimpembé, a equipe de Galtier agora conta também com o desfalque de Marquinhos. O brasileiro, capitão do time, pediu para ser substituído na primeira etapa, com incômodos musculares.

A eliminação também criou grandes prejuízos para os cofres doo clube, já que a presença na próxima fase da competição renderia cerca de 10,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões) aos classificados.

Esta partida pode ter marcado a última Champions do trio MNM (Messi, Neymar e Mbappé) pela equipe francesa.