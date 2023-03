Após votar em Messi para ganhar o "The Best", jogador do Real Madrid é vítima de racismo

O defensor austríaco David Alaba, do Real Madrid e da seleção, sofreu ataques racistas após votar em Messi para vencer o "The Best", prêmio de melhor jogador do mundo que aconteceu na última segunda-feira (27). Madridistas não gostam do argentino por ter atuado no Barcelona e pelo time ser uma das principais vítimas do E.T.

Outro motivo dos torcedores do Real, foi não ter escolhido Karim Benzema,, companheiro de equipe. O defensor austríaco foi o único jogador do Real que votou em Lionel Messi como vencedor do prêmio.

"A seleção austríaca vota neste prêmio como uma equipe, não só eu. Todos no conselho da equipe podem votar e é assim que se decide", iniciou Alaba.

"Todos sabem, principalmente Karim, o quanto o admiro e suas atuações. E já disse muitas vezes que para mim ele é o melhor atacante do mundo, e continua sendo. Sem dúvida", concluiu.

Torcedores do Madrid praticam racismo com Alaba

Após a notícia se espalhar, diversos torcedores da equipe merengue postaram insultos racista no Instagram de Alaba e pediram sua saída do clube. O jogador ganhou destaque com a camisa do Bayern de Munique e chegou ao Real Madrid sem custos na temporada 2021/22.

Pelo regulamento da Fifa, todos os capitães e treinadores das seleções votam no "The Best". Além deles, um jornalista de cada país e torcedores também podem participar da escolha. Em seu voto, o austríaco escolheu Messi como primeiro, Benzema em segundo e Mbappé na terceira posição.