Marco Rose lamenta goleada sofrida pelo Leipzig e afirma: "Eu sou o responsável"

Foi um dia para ser esquecido pelo torcedor do RB Leipzig. Depois de chegar vivo para o segundo jogo contra o Manchester City, o time do técnico Marco Rose não conseguiu oferecer dificuldades e sofreu uma goleada histórica por 7 a 0.



Em entrevista, o treinador assumiu a culpa pelo resultado: "Não entramos no jogo em nenhum momento. Eu sou o responsável. Sofremos os gols de uma forma que torna isso muito amargo. O City mais do que mereceu a vitória."



O grande destaque da partida, sem dúvidas, foi o atacante Erling Haaland. Em sua fala sobre o jogador, Marco Rose enalteceu o faro do artilheiro e até se perdeu na quantidade de gols: "Conheço Erling muito bem, sei de suas qualidades. Quando ele está perto do gol, ele quer marcar. E fez quatro, aliás, fez cinco esta noite."



Comentando um pouco mais sobre sua equipe, Rose revelou que foi surpreendido pela portura do time de Guardiola e mostrou descontentamento com sua defesa:

"Fomos especialmente ruins defendendo dentro da área. E fizemos isso em um jogo de oitavas de final de Liga dos Campeões! Eles mudaram algumas coisas na pressão em relação ao segundo tempo em Leipzig e não esperávamos isso."

Próximo compromisso

O RB Leipzig volta a campo no sábado (18), às 11h30, para enfrentar, fora de casa, o Bochum. O jogo será válido pela vigésima quinta rodada da Bundesliga. A equipe do leste da Alemanha ocupa a terceira colocação com 45 pontos, sete a menos que o líder Bayern.