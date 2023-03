Schalke 04 busca empate contra Borussia Dortmund pela Bundesliga

O Schalke 04 recebeu neste sábado (11) o Borussia Dortmund para realizar o Revierderby, válido pela 24ª rodada da Bundesliga. A partida terminou empatada em 2 a 2, na Veltins-Arena. O time da casa perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento e o time visitante deixou o Bayern de Munique abrir vantagem na liderança da competição.

Primeiro tempo morno

O primeiro tempo foi todo do time do Borussia Dortmund, que chegou a ter 70% de posse de bola, mas era pouco produtivo, pelo menos até aos 38 minutos quando Schllotterbeck recebeu passe de Raphael Guerreiro para abrir o placar. O time mandante não conseguiu ameaçar o rival e praticamente assistiu o time visitante jogar.

Segundo tempo totalmente diferente

A etapa final reservou emoção para o clássico. Com um Schalke totalmente diferente da primeira etapa, o time da casa empatou o placar logo aos 49 minutos com Marius Bulter, mas aos 60 viu o Borussia ampliar o placar novamente com Raphael Guerreiro. O time visitante também voltou irreconhecível para a segunda etapa apesar do gol marcado e pouco produziu. O Schalke continuou insistindo e pressionando o time da muralha amarelha e chegou ao gol de empate novamente aos 78, após cruzamento de Marius Bulter, Kenan Karaman testou firme para empatar o jogo. Após o gol de empate, os clubes pouco produziram e nao fizeram nada que pudesse alterar o placar.

No fim, placa justo para as duas equipes, onde cada uma esteve melhor em um tempo distinto. Não existe justiça no futebol, mas neste derby houve. 2 a 2 e expectativas frustradas para ambas as equipes.

Agenda

As equipes vão tentar reabilitação no campeonato já na próxima semana. O Schalke 04 volta a campo no próximo sábado (18), às 11h30 (horário de Brasília) quando vai visitar o Augsburg, pela 25ª rodada da Bundesliga. Já o Borussia Dortmund também volta a campo no próximo sábado, às 14h30 (horário de Brasília), quando recebe o FC Koln.