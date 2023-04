Bayer Leverkusen define no segundo tempo e amplia invencibilidade contra o Schalke

O Bayer Leverkusen segue imparável sob o comando de Xabi Alonso. Vindo numa sequência de oito jogos de invencibilidade, os Leões fizeram nova vítima: o Schalke 04. Depois de um primeiro tempo apagado, a vitória de 3 a 0 veio depois do intervalo, com gols de Frimpong, Wirtz e Azmoun, na Veltins-Arena, pela 26ª rodada da Bundesliga.

Agora, os Leões também aumentam a invencibilidade para oito jogos diante dos Azuis Reais, ganhando seis e empatando outros dois.

Início desanimador

O primeiro tempo até começou animado. Bülter disparou em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola acabou passando na frente de Zalazar, que não alcançou. Os Leões responderam prontamente. Em boa jogada, Wirtz girou dentro da área e levantou para o meio. Diaby ajeitou para Adli finalizar rasteiro. Fährmann fez ótima defesa à queima-roupa. Os lances animadores pararam por aí. O equilíbrio tomou conta e não houve nenhum destaque para grandes lances.

Leões controlam na volta do intervalo

Tudo mudou depois do intervalo. Os Leões conseguiram ser mais eficientes que os donos da casa e logo encontraram o caminho do gol. Diaby avançou pela esquerda e cruzou na segunda trave. Frimpong apareceu e teve apenas o trabalho de fazer o seu oitavo tento na temporada. A contagem não parou por aí, e numa jogada bem trabalhada, Wirtz carregou pelo meio, tabelou com Diaby e depois com Adli, que devolveu dentro da área. O meia driblou Krauss e deixou Greiml no chão antes de tocar por baixo de Fährmann.

Os Azuis Reais até tentaram diminuir na bola parada, mas faltou centímetros para isso. Zalazar cobrou falta na área. Yoshida se movimentou para sair da marcação, se esticou todo para desviar com a ponta da chuteira e mandou à esquerda do gol. Aos 78, Wirtz tocou de calcanhar para Diaby dentro da área. O camisa 19 bateu cruzado, tirando do goleiro. Matriciani tirou em cima da linha e a bola explodiu no travessão. Mas não teve jeito. O fechamento da conta veio nos acréscimos. Após cobrança de escanteio curto, Diaby cruzou na área. Azmoun cabeceou firme no meio da área, Fährmann até tentou salvar com uma das mãos, mas viu a redonda morrer dentro do gol.

Classificação e próximos jogos

O Bayer Leverkusen sobe para o sétimo lugar, com 40 pontos, enquanto o Schalke segue na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, somando 21.

O Leverkusen entra em campo no próximo sábado (8), contra o Eintracht Frankfurt, na BayArena. Já o Schalke visita o Hoffenheim, no domingo (9), na Rhein-Neckar-Arena.