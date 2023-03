Bayern perde de virada para Leverkusen e deixa liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique foi até Leverkusen para encarar o Bayer Leverkusen pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. O placar terminou 2 a 1 para o time da casa, e fez com que os Bávaros perdessem a liderança para o Borussia Dortmund, que não liderava o campeonato desde 2019.

O Bayer Leverkusen fez a sua melhor partida na temporada, e deu ânimo para sua torcida para o restante da temporada, e gerou expectativas para a UEFA Europa League, depois de apresentar um futebol tão bom e competitivo como o da partida de hoje.

Primeiro tempo todo do Bayern

O primeiro tempo foi de domínio e pressão dos visitantes, buscando o gol a todo tempo, e encontrou o primeiro gol da partida aos 22 minutos com Joshua Kimmich. Os Bávaros continuaram buscando o segundo gol, mantiveram a posse da bola por todo tempo no campo no adversário mas não conseguiam penetrar na boa defesa do time de Leverkusen.

Virada do Leverkusen

A segunda etapa foi totalmente diferente do que foi a primeira. O time da casa fez o seu melhor jogo da temporada. O técnico Xabi Alonso decidiu voltar com a mesma escalação, mas mudou a postura da equipe só com a conversa no intervalo. Logo aos 55 minutos, o Bayer empatou a partida com gol de pênalti de Exequiel Palacios. Aos 73 minutos, também de pênalti, Exequiel Palacios virou o placar e deu números finais a partida. O Bayer poderia ter ampliado o placar aos 97 minutos, mas o goleiro Sommer fez grande defesa e evitou que a derrota dos bávaros fosse ainda pior.

Agenda

Os campeonatos nacionais irão ficar parados por duas semanas por conta das dadas FIFA. O Bayer Leverkusen voltará a campo somente no dia 01 de abril, às 10h30 (horário de Brasília) quando visitará o Schalke 04. Já o Bayern de Munique voltará a campo também dia 01 de abril, às 13h30 (horário de Brasília), quando recebe o Borussia Dortmund em duelo direto pela liderança da Bundesliga.