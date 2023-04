Lazio vence Monza e fica perto de garantir vaga na Champions League

A Lazio foi ate Monza para enfrentar o time da cidade, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. O time visitante venceu por 2 a 0 e fica cada vez mais próxima de confirmar vaga na próxima edição da UEFA Champions League.

Com gols de Pedro e Milinkovic-Savic, a Lazio chega a 55 pontos e abre oito pontos de vantagem em relação ao primeiro time for da zona de classificação para a principal competição europeia do continente.

- Domínio total do time visitante

A Lazio não tomou conhecimento da equipe mandante e abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo com Pedro, em chute forte de canhota dentro da grande área, sem chances de defesa para o goleiro Di Gregorio. Após o gol, o time da capital italiana continuou com o controle ainda que não tivesse a maior posse de bola da partida. O Monza esbarrava a forte marcação dos visitantes e pouco conseguia criar oportunidades para empatar o placar, e o primeiro tempo terminou 1 a 0.

O segundo tempo não houve mudanças com relação à primeira etapa e a Lazio continuou com o controle da partida. Aos 56 minutos, Milinkovic-Savic fez o segundo gol que deu mais tranquilidade à equipe, que só precisou administrar o placar para garantir a vitória. A equipe da casa continuou com o mesmo problema e não conseguiu criar chances de gols, e pouco levou perigo ao gol de Prodevel. O Monza teve oito chutes a gol, mas nenhum foi em direção a meta.

A partida terminou 2 a 0 e a Lazio segue crescendo cada vez mais na competição, e fica cada vez mais próxima de conquistar vaga na fase de grupos da próxima edição da UEFA Champions League.

- Agenda

O Monza volta a campo no próximo sábado (08), às 7h30 (horário de Brasília) quando visita da Udinese. A Lazio volta a campo no mesmo sábado, às 15h45 (horário de Brasília), para receber a Juventus.