Spaletti comenta sobre jogo e comemora classificação histórica do Napoli na Champions

Após classificação histórica do Napoli para as quartas de finais da Uefa Champions League, o técnico Luciano Spaletti concedeu entrevista coletiva emocionado pelo feito da equipe.

Ao falar da classificação, o treinador ressaltou que é uma grande campanha da equipe e elogiou muito o atacante Osimhen, que marcou duas vezes no jogo.

"Se em toda a história do Napoli não tínhamos conseguido chegar as quartas de finais, significa que era um grande objetivo. Quanto a Osimhen, ele é um jogador de futebol muito forte que as vezes tem grandes momentos individuais e emociona, então ele também é capaz de jogar bem junto com a equipe. Agora ele está conseguindo, estamos muito felizes com isso."

Sobre o desempenho dentro das quatro linhas no jogo de hoje, Spaletti foi criterioso ao dizer que no início sua equipe não estava bem.

"É um grande resultado, agora é fundamental manter a atitude dessa noite porque no início não fomos tão bem como sempre, mas fizemos tudo dar certo e sofremos pouco. Estavamos preparados".

Individualmente, o treinador disse que precisava que Kvara e Politano entrassem mais no jogo e os atletas fizeram isso no segundo tempo facilitando o trabalho.

"No início perdemos algumas linhas de passe, eles tinham densidade no campo, então era difícil voltar a atacar para pegar a bola logo. Foi melhor no segundo tempo, porque Kvara e Politano entenderam que tinham que entrar mais no jogo e encontramos mais saídas."

Sorteio da próxima fase

O Napoli agora aguarda sorteio que será realizado nessa sexta-feira (17), para saber o adversário das quartas da Champions League.