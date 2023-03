Napoli atropela Torino e fica mais perto do título da Serie A

O Napoli teve mais uma grande atuação nesta temporada e venceu o Torino por 4 a 0 neste domingo (19), fora de casa, no estádio Olímpico de Turim, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. O time treinado por Luciano Spalletti soma agora 71 pontos na liderança da Serie A, 21 pontos a mais que a vice-líder Internazionale.

A equipe nerazzurri ainda jogará neste domingo contra a Juventus. Já o Torino ocupa a 11ª posição, com 37 pontos. Restam apenas 11 rodadas para o fim da competição.

Osimhen marca dois, Kvaratskhelia brilha e Napolii passa por cima do Torino

Artilheiro da Serie A, o atacante Osimhen abriu o placar aos nove minutos de jogo. Depois da cobrança de escanteio, ele subiu alto no primeiro pau e cabeceou do outro lado. O segundo gol foi aos 35 minutos, em cobrança de pênalti sofrido e convertido pelo atacante Kvaratskhelia. Ele bateu no meio do gol.

O primeiro tempo foi relativamente equilibrado, com o Torino também criando algumas oportunidades. Mas o Napoli teve mais qualidade para aproveitar as suas chances. Logo no início do segundo tempo, Kvaratskhelia tocou de calcanhar, Di Lorenzo cruzou e Osimhen cabeceou dentro da pequena área para o fundo das redes. Gol de número 21 dele nesta edição do Campeonato Italiano, sete a mais que o vice-artilheiro Lautaro Martinez.

Ele também colaborou para o quarto gol do time, ao roubar a bola no campo de ataque, perto da área adversária. Kvaratskhelia recebeu já na zona de perigo e rolou para o volante Ndombelé pegar de primeira, rasteiro, na saída do goleiro.

Os campeonatos nacionais iram ficar duas semanas interrompidos por conta da datas FIFA. O Napoli volta a campo somente no próximo mês, no domingo, dia 02 de abril, às 15h45 (horário de Brasília), quando recebe o Milan. Ja o Torino volta a campo no dia seguinte (03), também às 15h45 (horário de Brasília), quando irá visitar o Sassuolo.