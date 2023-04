Dortmund vence Union Berlin em casa e segue na cola do Bayern na Bundesliga

O Borussia Dortmund venceu mais uma na Bundesliga. Neste sábado (8), a equipe venceu o Union Berlin por 2 a 1 em casa e se manteve na vice-liderança, a dois pontos do Bayern.

A partida valia por briga direta pela segunda posição da tabela. O Dortmund iniciou a 27ª rodada com 53 pontos e o Union Berlin, terceiro colocado, com 51. E os Auri-Negros foram quem aumentaram a pontuação no final, se mantendo como o time com mais vitórias no campeonato, com 18.

O jogo

O time da casa dominou a partida com 60% a 40% em posse e agressividade desde o início. Nos primeiros minutos, isso resultou em dois cartões amarelos para Sule e Adeyemi logo de cara, mas pouco depois, também já resultou em bola na rede.

Aos 28', Raphael Guerreiro invadiu a grande área e achou Malen livre de marcação. O ponta esquerda finalizou com precisão para abrir o placar a favor dos mandantes.

Daquele momento até o final da primeira etapa, o Dortmund teve diversas chances boas para aumentar ainda mais a diferença; algumas finalizações foram para fora e outras paradas em ótimas defesas do goleiro Ronnow. No final, foram 14 chutes a gol do BVB contra metade disso para os oponentes.

Atrás no placar, o Union Berlin voltou do intervalo se fazendo mais presente no campo de ataque. E surgiu resultado. Aos 61', Behrens marcou o gol de empate após bom passe de Becker.

Os minutos seguintes foram marcados mais por substituições dos dois lados do que por chances ofensivas claras. Porém, foi exatamente de uma dessas mudanças que surgiu o tento que colocou o Borussia na frente mais uma vez. Moukoko entrou no lugar de Haller aos 74' e dois minutos depois deixou o seu.

Com essa vitória, o Borussia Dortmund se afasta um pouco mais dos adversários na tabela e cola no líder Bayern. Na próxima rodada, o time enfrenta o lanterna Stuttgart fora de casa, no sábado 15 de abril. O Union Berlin joga no dia seguinte como mandante contra o Bochum.