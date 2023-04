Thomas Tuchel não concorda com derrota do Bayern e diz: "Fomos castigados"

Nesta terça-feira (11), o Bayern de Munique foi derrotado pelo Manchester City, fora de casa, pelo placar de 3 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League. A equipe alemã sofreu sua primeira derrota nesta edição da competição, além disso foi um placar doloroso para uma equipe que tinha sofrido apenas dois gols até então.

Em partida entre duas potências do atual futebol europeu, o Manchester City não tomou conhecimento do Bayern de Munique e largou com grande vantagem de três gols para o jogo de volta. O técnico da equipe alemã, Thomas Tuchel, não concordou com a derrota e disse que sua equipe foi brutalmente castigada.

"Não concordo totalmente com o resultado. Fomos castigados em momentos em que éramos a melhor equipe. Hoje fomos simplesmente brutalmente castigados. Achei que o nosso desempenho foi muito bom até 2-0. Não quero falar sobre o resultado; vi um desempenho muito bom até ao 70º minuto", afirmou Tuchel.

Foto: Divulgação / UEFA

O técnico ainda disse que sua equipe merecia ter marcado, além de ter dado um ou dois gols ao City. No entanto, uma das falas de Tuchel foi bastante curiosa, ao dizer que se divertiu e ficou apaixonado pela sua equipe e pela forma como atuaram hoje. Esta frase não pegou bem com a torcida bávara, que encheu as redes socias de criticas ao treinador.

"Acho que merecíamos pelo menos um gol e demos um ou dois a mais. Acho que faltou um pouco de confiança e forma aos nossos jogadores. Claro, o resultado é amargo para nós. Eu me apaixonei um pouco pela minha equipe hoje, pela maneira como eles atuaram. Mesmo que pareça estranho, isso foi muito divertido", disse o treinador.

Agora o Bayern se prepara pro jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira ( 19) em Munique. O Manchester City pode perder por até dois gols de diferença que garante vaga na semifinal. Para o Bayern, só uma vitória por quatro ou mais gols de vantagem dá a classificação direta. Um triunfo por três leva a decisão para a prorrogação - não há mais o critério do gol marcado fora de casa.

Antes disso, o Bayern recebe o Hoffenheim no sábado (15), pela Bundesliga.