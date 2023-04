Milan vence Napoli e sai com vantagem no jogo de ida da Champions

No clássico italiano pelo jogo de ida das quartas da Champions League, deu o lado rubro-negro. O Milan venceu o Napoli pelo placar mínimo de 1 a 0, no Estádio San Siro. O responsável pelo triunfo Rossonero foi Bennacer, que anotou no primeiro tempo e com um a mais na etapa final, saíram com a vantagem.

Bennacer abre o placar

Mesmo em um ambiente totalmente desfavorável, foi o Napoli que começou impondo uma pressão. Em duas tentativas já tinha feito Maignan trabalhar. Na primeira, Anguissa disparou uma bomba na meia lua e ele espalmou. Minutos depois foi a vez de Zielinski, que mandou de longe e o goleiro deu um lindo tapa pra fora.

O sufoco napolitano foi diminuindo e na metade do jogo, Rafael Leão perdeu uma chance incrível. O português foi acionado sozinho e de frente de Meret, mandou cruzado, mas no lado da trave.

No entanto apenas na reta final que o Milan conseguiu tira o zero do marcador. Em um contra-ataque cirúrgico, Brahim Diaz avançou pelo meio e tocou pro Rafael Leão, que entregou com capricho ao Bennacer e chegou batendo forte na meta: 1 a 0.

A equipe milanista ainda meteu uma bola na trave, nos minutos finais. Kjaer apareceu sozinho na grande área e cabeceou firme, a bola foi caprichosamente no travessão. Então com isso, os rossoneros foram para o intervalo com a vantagem.

Anguissa é expulso e os Rossoneros se seguram

A segunda etapa iniciou com os dois times cuidadosos, porém a equipe do norte da Itália era mais presente no campo ofensivo, só que pecava na falta de criatividade. No outro lado, o Milan se segurava no resultado e apostava no contra ataque.

Com o tempo passando o jogo ficou morno, mas aos 30 minutos a primeira polêmica. Anguissa recebeu o segundo amarelo após uma falta no meio e foi pra rua mais cedo. Os jogadores napolitanos reclamaram muito do primeiro cartão, mas o árbitro não quis conversa.

Com um a mais, o Milan ficou tranquilo e quase ia marcando o segundo com Krunic. O meia girou e pegou de primeira, mas saiu muito torto pela linha de fundo.

Apenas na reta final que o Napoli voltou ao ataque e Maignan salvou a vitória. Em uma batida de Raspadori, o goleiro defendeu de forma espetacular, mandando pra escanteio. Após esse momento o time Rossonero só administrou o resultado e leva uma vantagem importantíssima para o jogo da volta.