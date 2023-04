Com dois de Rafael Leão, Milan goleia Napoli fora de casa

O Milan enfrentou fora de casa a equipe do Napoli e acabou vencendo por um placar elástico de 4 a 0. O resultado foi surpreendente. O jogo era simplesmente a prévia do confronto das quartas de final da Champions League, além de se tratar de uma partida entre o primeiro colocado da Série A do Calcio contra o quinto. Os gols foram de Rafael leão duaz vezes, Saelemaekers uma vez e o outro foi de Brahim Diaz.

Por se tratar de clássico italiano que valia muito para os rossoneros na competição e para o resto da temporad o Tecnico Pioli veio com um esquema mais ofensivo um 4-2-3-1. Porém, essa ofensividade buscada pelo comandante milanista não se refletia em campo com um líder do campeonato avassalador em termos de chances criadas nos primeiros quinze minutos de jogo.

O duelo

Menos de um minuto depois de o Napoli quase abrir o placar, Brahim Diaz rouba a bola no meio campo, driblou um dos volantes do líder do campeonato, correu alguns metros com a bola e levantou a cabeça. Com esse gesto percebeu uma corrida de Rafael Leão entre os zagueiros e lançou o atacante na cara do gol. Ao receber a bola leão de forma inteligente percebeu que o goleiro adversário se adiantou para fechar o angulo do chute. Com esse raciocínio só lhe restava uma possibilidade um chute de cavadinha por cima do guarda redes napolitano. e desse modo a bola parou no fundo da rede e o primeiro gol estava marcado.

Pouco tempo deois do primeiro gol, por volta dos vinte e quatro minutos de jogo foi a vez de uma jogada no lado esquerdo de ataque e a equipe rossonera chegava mais uma vez na área adversária para marcar su segundo gol. Esse que saiu dos pés de Brahim Diaz apos cruzamento de Bennacer. Diaz ao receber a bola ainda driblou um zagueiro e chutou para cima estufando a rede superior do gol dos líderes do campeonato que viram sua diferença para a segunda colocada Lazio cair para dezesseis pontos.

Ainda no primeiro tempo houve mais uma chance clara de gol para cada lado. Pela parte milanista nos pés de Brahim Diaz de novo, que dessa vez pegou mal na bola facilitando para a defesa do goleiro adversário. Já por parte da Napoli, a chance veio dos pés de Zielinski no ultimo lance que chutou para fora.

Na segunda etapa do jogo, Pioli decide já com bola rolamdo substituir seu melhor jogador. Para o Lugar de Diaz entra Saelemaekers. Pouco antes da substituição acontecer Giroud quase fez seu gol e a Napoli ainda teve duas chance defendidas por Maignam. Nem mesmo o melhor jogador da temporada do futebol italiano a reveleção Karavatskelia conseguiu furar o paredão de Milão. quatro minutos após a troca Rafael Leao fez mais um. Dessa vez recebeu livre de marcação fora da área e em velocidade se livrou de um marcador que estava chegando para tomar a bola para si e chutou de esquerda a bola cruzada entrou a cima do guarda redes napolitano. Era o terceiro.

O jogo do Milan fluía de tal forma que Saelemaekers que acabara de entrar mostrava muito vigor e força de vontade e após receber uma bola na entrada da áre ele chutou, no rebote cedido pelo guarda redes adversário Giroud chutou, porém a arbitragem sinalizara um impedimento do atacante frances.

O quarto gol estava esquentando no forno. Alguns minutos se passaram e Calabria achou Saele sozinho na entrada da área, mais uma ves, porém nesse lance foi diferente. O atacante milanista driblou quatro defensores e chutou cruzado de direita para o fundo da rede, decretando assim a mais dura derrota do líder Napoli na competição.