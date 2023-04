Griezmann brilha com dois gols e Atlético de Madrid vence Almería no Cívitas Metropolitano

Neste domingo (16), em a partida foi válida 29ª rodada pela LaLiga, o Atlético de Madrid venceu o Almería por 2 a 1 no Cívitas Metropolitano. O retrospecto das partidas entre Atlético de Madrid e Almeria no Wanda Metropolitano é amplamente favorável ao Atlético de Madrid. As equipes se enfrentaram em diversas ocasiões no estádio do Atlético de Madrid, com o time da casa mostrando um desempenho dominante. O Atlético de Madrid, um dos clubes mais tradicionais da Espanha, tem conquistado vitórias expressivas sobre o Almeria, com placares confortáveis e atuações convincentes em sua casa. Os torcedores do Atlético de Madrid têm desfrutado de uma série de vitórias sobre o Almeria no Cívitas Metropolitano, onde o time tem mostrado seu poderio em campo e mantido uma vantagem clara nos confrontos entre as duas equipes. Desta vez não foi diferente, Atlético de Madrid jogou muito e dominou a partida. Griezmann decidiu ainda no primeiro tempo com dois gols.

Aos quatro minutos do primeiro tempo, em escanteio de Carrasco, Griezmann chegou e mandou a bola para o fundo do gol dentro da grande área. Aos 26 minutos, Griezmann passou para Correa e ele chutou por cima do gol. Já aos 36 minutos, em um contra-ataquem Léo Baptistão abriu o placar para o Almería. Outra boa chegada foi com Carrasco que driblou e chegou pela linha de fundo, cruzou para o Griezmann e ele ampliou o placar para o Atlético de Madrid.

Com isso, o Atlético de Madrid fica em terceiro lugar com 60 pontos e fica à dois pontos do Real Madrid. O próximo jogo será no próximo domingo (23), às 11h15, diante do líder Barcelona. Já o Almería está em décimo sétimo lugar com 30 pontos, apenas dois pontos de diferença para o Valencia que está em décimo sexto, e vai enfrentar o Athletico Bilbao no próximo sábado (22).