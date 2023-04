Ancelotti admite boa vantagem contra Chelsea; Vini Jr prega cabeça no lugar

A vitória do Real Madrid sobre o Chelsea por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final da Uefa Champions League era tudo o que o técnico Ancelotti esperava. A vantagem construída no Santiago Bernabéu será levada para a próxima terça (18), no Stamford Bridge, contra os Blues.

Para o comandante italiano do Real Madrid, a postura adotada na tarde desta quarta (12) foi a ideal e o time precisa repetir isso no jogo da volta.

"Fizemos um jogo muito completo. E precisaremos fazê-lo novamente em Londres para chegarmos às semifinais. Partimos com o objetivo de garantir uma boa vantagem para a segunda partida e conseguimos. Mas o Chelsea é uma equipe muito boa e, em alguns momentos, tivemos de saber sofrer."

Vini Jr. garante que não há nada definido e prega cabeça no lugar

Foto: Real Madrid

Eleito melhor em campo, Vini Jr. também falou após a vitória sobre o Chelsea. Apesar de não ter marcado gols, o atacante brasileiro foi super importante na partida e participou dos dois lances de gol da equipe merengue.

No primeiro tempo, foi dele a pré-assistência que terminou com gol de Benzema. Ele recebeu um belo passe de Caravajal e finalizou, Kepa salvou e sobrou para o atacante francês completar. Já na segunda etapa, Vini foi responsável por dar o passe a Asensio, que fechou o marcador e colocou 2 a 0 de vantagem pra cima do Chelsea no Santiago Benabéu.

"Jogamos muito bem, pressionando o tempo todo, tal como fizemos nesta fase na temporada na época passada. Foi uma das nossas melhores exibições da temporada. Mas a eliminatória está a meio. Ainda há muito para jogar neste embate. Precisamos de manter a cabeça no lugar .", declarou Vini Jr. após o duelo.

Agenda para o jogo da volta

O Real Madrid vai buscar a vaga para a semifinal fora de na próxima semana. A bola rola para Chelsea x Real Madrid na terça-feira (18), às 16h, no Stamford Bridge, na Inglaterra.