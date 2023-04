Em grande dia de Rui Patrício, Roma bate Udinese e se consolida no G-4

Na tarde deste domingo (16), a Roma goleou a Udinese por 3 a 0, no Stadio Olimpico. Partida válida pela 30ª rodada da Serie A do campeonato italiano. Os gols foram de Edoardo Bove, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham.

Controle Giallorossi

A Roma dominou a partida, na primeira etapa os Giallorossi conseguiram aproveitas as boas oportunidades que tiveram e não sofreram nenhuma chance clara de gols, com apenas um chute ao gol.

Apesar disso, quem começou querendo foi a Udinese, aos nove minutos, Lazar Samardzic finalizou de fora da área, mas para fora. Alguns minutos depois, a Roma, forçando o lado direito com Georginio Wijnaldum, a bola chegou para Cristante, que de cabeça mandou perto do gol.

Na metade da primeira etapa o jogo foi paralisado para realizar um atendimento médico em Success e Cristante, após isso, o jogo ficou mais morno. Mas passaram alguns minutos e a Roma pegou o ritmo novamente e aos 32 minutos, Silvestri defendeu a finalização de Wijnaldum e em seguida a do Belotti.

Com a pressão Romanista, aos 35, após cobrança de escanteio, Roberto Pereyra tocou a bola com a mão na área e o árbitro marcou pênalti para a Roma. Cristante cobrou o pênalti, mas perdeu, por sorte, Edoardo Bove pegou o rebote e abriu o placar para a Roma.



Pênalti perdido da Udinese

No retorno do intervalo, a Roma voltou focada em segurar a vantagem da partida com a posse da bola, esperando uma chance clara de gol. E foi o que aconteceu, aos cinco minutos, em um contra-ataque, Pellegrini recebeu de Belotti e chutou no ângulo, aumentando o placar para a Roma.

Mas essa estratégia da Roma não durou por muito tempo. Aos 21 minutos, Mancini tocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti para a Udinese. Roberto Pereyra foi na bola, mas foi parado pelo goleiro Rui Patricio que pulou no canto esquerdo para pegar a bola.

Com o 2 a 0 pra Roma, e um pênalti perdido da Udinese, a partida foi esfriando, muitas substituições aconteceram. Mas a Roma ainda achou oportunidade para marcar mais um, com Tammy Abraham de cabeça, após cruzamento de Spinazzola. Fechando a goleada por 3 a 0 para a Roma.



Como fica e próximos jogos

Com a vitória, Roma se mantem em terceiro lugar com 56 pontos, cinco pontos atrás da Inter, primeiro time fora do G-4. Já a Udinese cai para 11º com 39 pontos.



Para a 31ª do Italiano a Udinese retorna no domingo (23) e enfrenta a Cremonese em casa, às 10h. Já a Roma joga na segunda (24) contra a Atalanta, às 15h45, no Atleti Azzurri D’Italia.