Bartoli lamenta eliminação da Roma na Champions, mas ressalta: “Essa experiência foi um sonho”

O time feminino da Roma foi eliminado da Champions League Femininapara o Barcelona, nesta quarta-feira (29). As catalãs golearam por 5 a 1, e seguem na busca de mais uma taça continental.

Após o fim da partida, a capitã da Roma, Elisa Bartoli, falou sobre a decepção do resultado e enalteceu os torcedores que foram a Espanha para acompanhar o time.

"Sabíamos que seria difícil. Uma pena esse 5 a 1, confesso, ainda mais depois do jogo de ida, no Olímpico. Mas tiramos 40.000 torcedores do nosso estádio e 55.000, se eu não me engano, presentes hoje no Camp Nou, um dos estádios mais bonitos que existem.

Tudo isso é experiência para o futuro. É isso mesmo, não poderíamos pedir mais: sair da Liga dos Campeões diante de um show como este é o melhor que você poderia pedir. Ficamos satisfeitos com o que fizemos, temos que estar felizes e temos que levar conosco essa experiência que, sinceramente, tem sido um sonho”.

Em seguida, Elisa explicou sobre a oportunidade de disputar o torneio. De acordo com ela, a eliminação faz parte de um processo de experiência para a Roma voltar melhor nas outras oportunidades.

“Ainda nos deixa muitos sonhos por concretizar, deixa-nos com experiência: viver os momentos dia após dia. Começámos em Glasgow com muitas expectativas, para falar a verdade. Sabíamos da nossa força mas não sabíamos disso. Devemos, portanto, levar conosco essa consciência, essa força e essa coragem que nos trouxe até aqui. Vamos levar tudo isso e continuar nosso caminho”.