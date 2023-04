Stefano Pioli diz que Milan sofreu e mereceu a classificação: "Todos se sacrificaram"

Nesta terça-feira (18), o Milan eliminou o Napoli, jogando no estádio Diego Armando Maradona, pelas quartas de final da UEFA Champions League. O placar da partida ficou em 1 a 1, mas com a vitória Rossoneri no jogo de ida, a equipe de Milão ficou com a vaga nas semifinais do Continental.

A equipe de Stefano Pioli sofreu bastante nos dois jogos, mas consegui se segurar diante a pressão do forte ataque dos napolitanos e ficou com a vaga na próxima fase.

"Lembramos muito bem do jogo do Rio Ave [fase classificatória da UEFA Europa League em 2020]. Tem sido um longo caminho. Éramos considerados azarões contra o Napoli, mas eu treino um grupo com um grande coração. Nós rangemos os dentes e sofremos, mas, merecida qualificação”, disse o comandante.

Foto: Divulgação / UEFA

O técnico ainda disse que sair na frente do marcador na primeira etapa, ajudou a equipe, mas também atrapalhou em certos momentos. Mas para Pioli, está tudo bem, pois muitos jogadores deste atual Milan, nunca haviam jogado uma partida de tamanha importância. O técnico ainda agradeceu o apoio de seus torcedores, que estavam do lado da equipe até nos piores momentos.

"Ter uma vantagem de 1-0 após a primeira etapa nos ajudou em uma direção e nos atrasou na outra. Deixamos-lhes a bola em demasia. Muitos de nossos jogadores nunca haviam jogado uma partida como esta, portanto, não há problema. Mas todos se sacrificaram, nós éramos uma equipe. Estamos felizes por nossos torcedores que sempre nos apoiaram, mesmo quando as coisas não iam bem. Estamos orgulhosos deles”, conclui Stefano.

Agora o Milan vai esperar ansiosamente o jogo entre Inter de Milão x Benfica, nesta quarta-feira (19), para saber quem será seu adversário nas semifinais. Com grandes chances de termos um Clássico de Milão na próxima fase, já que a ida foi 1 a 0 para a Inter.