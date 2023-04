Em vitória sobre o Napoli, Pioli ressalta jogo de volta e prega pés no chão no Milan: "Temos outro jogo equilibrado pela frente"

O resultado do jogo não foi o melhor possível para o tecnico do Milan Stefano Pioli, em sua segunda UEFA Champions League com o clube apredeu que precisa fazer o placar no primeiro jogo. O Milan venceu o Napoli pelo placar mínimo, 1 a 0, nesta quarta-feira (12), e quebrou a sequencia de bons resultados dos visitantes na competição. O meia Bennacer,marcou o gol da partida no San Siro, em Milão.

O treinador milanista, Stefano Pioli, ressaltou que há ainda certo equilíbrio no confronto devido ao desperdício de gols e péssima pontaria de seus comandados: "Ainda há 50% de chances de seguir em frente. Temos outro jogo equilibrado pela frente. Meu único arrependimento é não ter marcado o segundo gol."

Já para Fikayo Tomori, zagueiro do Milan, a torcida é importante para que eles possam buscar o resultado na casa do adversário: "Estamos felizes com o resultado. Sabemos que o trabalho não acabou, temos que estar prontos para a próxima partida. Entrar em campo com essa torcida é uma emoção especial. Eles nos dão confiança e dá-nos emoções que nos permitem entrar em campo com energia e dar tudo de nós."

No caso do outro zagueiro da equipe de Milão, Simon Kjær, comentou mais sobre o quão equiilibrado é o confronto dando razão para as falas de seu comandante: “O ambiente esta noite foi fantástico. Nós tocamos em noites como esta. Espero outro jogo difícil no Napoli – muito equilibrado, como esta noite. Certamente daremos tudo para nos qualificarmos."

Sequência

Os próximos jogos de Milan e Napoli serão ambos pelo campeonato italiano no próximo sábado. O líder da Série A Calcio , o Napoli irá enfrentar em casa a equipe do Verona. Já o Milan , é quarto colocado no campeonato e precisa vencer o time do Bologna fora de casa para se aproximar mais do líder e poder garantir a vaga para a UEFA Champions League da temporada seguinte.