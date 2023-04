Napoli vence e se isola na liderança do Calcio

O time nápoles segue muito confiante rumo ao seu primeiro título de campeão italiano em mais de trinta anos, está cada vez mais perto de levar 'Scudetto' pra casa ao vencer por 2 a 1 o Lecce, como visitante, nesta sexta-feira, pela 29ª rodada da Serie A Calcio.

A conquista no jogo de hoje carrega consigo um valor emocional de extrema importância, depois de uma derrota por 4 a 0, no último final de semana, quando foi goleado em casa pelo Milan.

Com vitória fora de casa a equipe comanda por Luciano Spaletti abriu de maneira provisória uma vantagem de 19 pontos sobre a Lazio, que receberá a Juventus neste sábado. Com essa enorme diferença de pontos o título é quase certo e pode ser garantido matematicamente em poucas semanas.

Napoli vence último confronto antes de pegar o Milan na Champions

Próximo de enfrentar o Milan na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, o capitão Giovanni Di Lorenzo fez o primeiro gol para o Napoli, de cabeça após cruzamento de Kim Min-jae, aos 18 minutos.

O visitantes dominavam até o intervalo, porém no início do segundo tempo tomou o gol de empate após uma cabeçada de Assan Ceesay que bateu na trave dando rebote para Federico Di Francesco que chutou forte para empatar para os donos da casa aos 52 minutos de jogo.

O Via del Mare veio à loucura com o primeiro gol do Lecce desde meados de fevereiro. O Lecce não pontuava a cinco jogos. Os donos da casa não resistiram ao forte contra ataque da equipe napolitana. Antonino Gallo tentando ajudar o seu goleiro, marcou contra.

O time de Kvaratskelia teve um híper foco na última meia hora evitando qualquer surpresa e garantindo a vitória. Apó o termino do jogo, já começou a preparação para enfrentar o Milan, no San Siro pelas quartas de final da Liga dos Campeões no meio de semana.

Para quarta-feira, Spalletti quer a rápida recuperação do atacante nigeriano Victor Osimhen, que continua afastado por lesão na coxa, e não jogou nesta sexta-feira. Ele também não contara com o argentino Gio Simeone que foi substituído ao sentir um incômodo na coxa.