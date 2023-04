Barcelona bate Atlético de Madrid e se aproxima do título da LaLiga

O Barça está com uma mão e meia no troféu do Campeonato Espanhol. No Camp Nou, Barcelona derrotou o Atlético de Madrid pelo placar mínimo de 1 a 0 e mantém a distância de 11 pontos para o vice-líder Real Madrid. O responsável pelo gol da vitória foi Ferran Torres na primeira etapa.

Atlético carimba travessão, mas quem marca é o Barça

O jogo começo com os Colchoneros mais acesos no clássico e logo nos primeiros minutos já teve uma bola na trave. Busquets foi desarmado por Carrasco na entrada da área e o jogador do Atleti entregou a Griezmann, que arriscou colocado e balançou o travessão.

O cronômetro foi se arrastando e, apenas a partir da meia hora do jogo, o Barça acordou e conseguiu sua primeira finalização. De Jong, mesmo caído, tentou em direção à rede, mas a bola saiu por cima. No entanto, quem chegava com perigo mesmo era o Atleti. Aos 35 minutos, Carrasco levou a bola para dentro da área e deixou para Griezmann. O francês pegou de primeira para uma boa defesa de Ter Stegen.

Nos minutos finais da primeira etapa, os dois times já estavam caminhando para o intervalo no zero, quando Ferran Torres resolveu decidir. A jogada começou com Raphinha na direita e ele levantou na medida pro jovem atacante, que só teve o trabalho de colocar no cantinho direito de Oblak. Diante disso, os blaugranas foram pro intervalo com a vantagem.

Barça sofre pressão, mas consegue se segurar

Na volta dos vestiários o jogo ficou lá e cá, com duas oportunidades de ambos os lados. Começando com Lewandowski, que emendou de primeira e Oblak segurou. A equipe madrilenha respondeu com Lemar, que também pegou de primeira e Ter Stegen catou firme.

O tempo foi passando e as duas equipes seguiam revezando nas finalizações. Aos 15 minutos, Gavi chutou cruzado e a bola passou raspando a trave. Logo em seguida, Álvaro Morata bateu rasteiro e também passou perto do poste esquerdo.

Nos 30 minutos, Griezmann quase que fez um golaço de letra. mas Ter Stegen estava esperto e ficou com a bola. Alguns minutos depois, Lewandowski conseguiu perder a chance de praticamente matar o clássico. Ele foi lançado sozinho, Oblak saiu mal e, na intermediária, o atacante tentou colocar no canto, só que mandou no lado direito do poste.

Na reta final, o jogo se alcamou e diminuiu de intensidade, pior para o Atlético que precisava do empate e bom para o Barça, que teve mais tranquilidade de sustentar o resultado. Portanto apenas administrou e com isso se mantém mais mais perto do título.