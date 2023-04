Fiorentina empata com Cremonese e encara Inter na decisão da Copa da Itália

FIorentina e Cremonense se enfrentaram pelo jogo de volta das semifinais da Copa da Itália. Em partida disputada no Estádio Artemio Franchi em Florença, as equipes fizeram um 0 a 0 difícil de assistir. Melhor para a equipe da casa que venceu a primeira partida por 2 a 0 e se classificou para a decisão.

Viola na final!

A Fiorentina irá enfrentar a Inter de Milão na finalíssima da Copa da Itália. A decisão será disputada em jogo único no dia 24 de maio, no Estádio Olimpico de Roma. A Viola possui seis títulos da competição, mas não vence há bastante tempo. A última conquista foi na temporada 2000-01. A Inter possui oito troféus e é a atual campeã.

Jogo sem emoção

Foi uma partida difícil de acompanhar. Menos para os torcedores da Fiorentina. A equipe da casa jogava com uma vantagem de dois gols e soube administrar.

É verdade que a Cremonese não ofereceu nenhum perigo a defesa Viola. No primeiro tempo, principalmente, a equipe de Cremona não deu nenhum chute perigoso ao gol.

Já na segunda etapa, os visitantes se soltaram mais, porém, sem muita criatividade. A única chance real da Cremonese só apareceu aos 28 minutos. Depois de escanteio, Pickel subiu sozinho para cabecear, mas o goleiro Terracciano salvou.

Depois disso, a Fiorentina conseguiu encaixar alguns contra-ataques e quase matou o jogo. Aos 30, González chutou e a bola passou perto. Aos 32, Mandragora arriscou de fora da área e assustou.

Mas, a principal oportunidade de matar a partida veio aos 38. Depois de cruzamento de escanteio, Arthur Cabral subiu livre, mas cabeceu para fora. Nos minutos finais, a Fiorentina só administrou e conseguiu a vaga para a finalíssima que não vem desde a temporada 2013-14.

Próximos jogos

A Fiorentina terá pela frente a Sampdoria, no domingo (30), às 13h, em casa. O jogo será válido pela trigésima segunda rodada do Campeonato Italiano. A Viola está na décima posição com 42 pontos. Já a Cremonese está na vice-lanterna e vai enfrentar o Verona que está logo à frente. O jogo será também no domingo, um pouco mais cedo, às 10h.