Allegri: "Vencer em San Siro não é fácil, mas fizemos um bom jogo durante 60 minutos"

Juventus e Internazionale fizeram a partida de volta pela Coppa Italia no dia de hoje (26) e o time de Milão levou a melhor, vencendo por 1 a 0 (2 a 1 no agregado para os Nerazzurri). Com o resultado, a Juve foi eliminada da competição, enquanto a Inter aguarda vencedor de Cremonese e Fiorentina para saber quem enfrentará na grande final da copa.

Em coletiva, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, lamentou a derrota e disse que o placar foi resultado dos primeiros minutos da partida.

"Nos primeiros 20 minutos parecíamos estar dormindo. Tínhamos que melhorar na fase ofensiva, chutar mais a gol. Tentamos até o final, mas vencer no San Siro não foi fácil. No espaço de 180 minutos, os episódios decidem muito e temos que estar mais bravos . Não há explicações no futebol: saímos da Copa da Itália com pesar."

O treinador também diz que a equipe agora precisa olhar para frente, e cita que precisa voltar a vencer pois o time atravessa uma fase ruim.

"Temos de acordar e recarregar as baterias porque nos últimos cinco jogos do campeonato perdemos quatro. Temos a semi-final da Liga Europa,, temos de voltar ao trabalho amanhã. Temos um terceiro lugar para defender, com Milan e Roma atrás de nós."

O comandante da Velha Senhora enfatiza a necessidade do clube manter a cabeça erguida para que a equipe volte a seguir em direção aos caminhos das conquistas de novos títulos.

"Sinto muito porque jogamos um bom jogo por 60 minutos contra uma forte Inter. No momento, sinto muito por não termos chegado à final da Copa da Itália, mas neste momento você tem que estar bem, forte, manter a cabeça erguida. Quando você tem a chance, todo tipo de situação acontece, a gente cria um pouco, como o gol sofrido contra o Napoli. Tudo passa, depois melhora e no final as coisas voltam ao normal.”

A Juventus volta à campo no próximo domingo (30), às 15h45, quando visita o Bologna pelo Campeonato Italiano. Lembrando que a Juve recuperou os 15 pontos perdidos em julgamento por dopping financeiro, e agora ocupa a terceira colocação da Serie A.