Fiorentina conta com gol contra bizarro, goleia Sivasspor e vai às quartas da Conference League

Após vencer o jogo de ida pela vantagem mínima, a Fiorentina confirmou vaga às quartas da Uefa Europa Conference League ao golear o Sivasspor na Turquia por 4 a 1 nesta quinta-feira (16). Yesilyurt abriu o placar para os turcos, mas Arthur Cabral, Milenkovic, Goutas, contra, e Castrovilli, decidiram o jogo para a Viola no estádio New 4 Eylul, em Sivas.

Esta foi a sexta vitória seguida da Fiorentina, que não perde há oito jogos na temporada.

Sivasspor não segura vantagem

O primeiro tempo foi movimentado em Sivas. Antes dos dez minutos, as duas equipes tiveram duas chances: Caicedo e Yesilyurt, de fora da área, para os donos da casa, e Bonaventura e Arthur Cabral, de cabeça, para a Fiorentina.

Após os minutos iniciais, a Fiorentina conseguiu controlar melhor o jogo e diminuir o ímpeto do Sivasspor. A Viola finalizou a primeira etapa com dez finalizações, contra quatro dos turcos, e parecia em controle. Aos 33, o time italiano esteve perto de marcar, após Nico González arriscar de fora da área depois de jogada individual.

No minuto seguinte, porém, o Sivasspor saiu na frente. Yesilyurt fez jogada individual pela esquerda, trouxe para dentro e fez um golaço arriscando de longe, acendendo a torcida turca no New 4 Eylul.

Erdogan Yesilyurt abriu o placar em Sivas (Foto: Divulgação/Sivasspor)

Depois do gol, porém, foi a Fiorentina quem subiu o nível. A Viola passou a ser mais agressiva com a bola e, na reta final, empatou o jogo. Aos 43, após tabela com Bonaventura, Nico González arrancou para dentro da área, foi parado pelo goleiro, mas, no rebote, Arthur Cabral mandou para as redes com gol aberto: 1 a 1. Este foi o sétimo gol dele nos últimos oito jogos.

Virada e goleada da Viola

O Sivasspor teve boa chance logo aos 2 da segunda etapa, com Caicedo, que parou em Terracciano, mas, depois disso, o domínio voltou para a Fiorentina. Logo na sequência, Vural trabalhou para evitar um belo gol de Mandragora e a Viola seguiu melhor no jogo.

Aos 16, veio o gol da tranquilidade para os italianos. Na cobrança de escanteio de Mandragora, Milenkovic subiu alto e tocou de cabeça no canto de Vural: 2 a 1.

Após o segundo gol da Viola, o Sivasspor passou a ser um time mais violento e tenso. Aos 21, após grande jogada pela direita, Ikoné deixou todo mundo para trás e tocou para o meio. Vural quase sofreu um frango incrível, mas se recuperou a tempo de evitar o terceiro dos visitantes. Os turcos chegaram a assustar aos 28, quando, após saída esquisita de Terracciano, Appindangoyé cabeceou por cima.

A noite para o Sivasspor, porém, continuou piorando. Aos 34, após lambança da defesa, Goutas tentou recuar de cabeça para o goleiro e mandou direto para o fundo das redes, matando o confronto: 3 a 1. Dois minutos depois, o capitão Arslan foi expulso após confusão com Mandragora. E, aos 45, Castrovilli, com muita categoria, transformou a vitória da Fiorentina em goleada e fechou o placar na Turquia.

Sequência da temporada

A Fiorentina aguarda o sorteio desta sexta-feira (17) para conhecer o próximo adversário na Conference League.

O Sivasspor, 15º colocado do Campeonato Turco, encara o Ankaragücü no domingo (19), às 10h. No mesmo dia, a Fiorentina, que está em 11º na Serie A, recebe o Lecce, às 11h. Partidas no horário de Brasília.