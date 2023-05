Spaletti comenta adiamento do título do Napoli: "Estes são os pontos mais difíceis"

Após o Napoli empatar em 1 a 1 diante da Salernitana, Luciano Spaletti concedeu entrevista coletiva falando sobre a partida e o adiamento da conquista do Scudetto de sua equipe.

Ao falar da partida, Spaletti elogiou muito o segundo tempo de sua equipe.

“O nosso segundo tempo começou muito melhor, levamos os meias até a linha de fundo para encontrar cruzamentos para os atacantes, tivemos a agressividade de recuperar a bola e atacar, construímos o clima e a autoconfiança dessa maneira. Quando você continua jogando com a bola nos pés, pode se tornar um pouco chato, enquanto um desafio no ar ou uma bola quicando que tudo pode acontecer e você luta para pegá-la pode inspirar a todos”.

O treinador também falou sobre o desapontamento que os atletas sentiram ao nao conseguir o título já nesta rodada.

“Claramente os rapazes estão desapontados que não conseguiram dar esta alegria ao público maravilhoso, mas sentimos há algum tempo que estes são os pontos mais difíceis de conquistar a nível psicológico e nos trazem lições."

A equipe necessita de apenas dois pontos para conquistar o título, sobre isso Spaletti disse que não ter conquistado eles hoje torna tudo mais especial.

“Queríamos aquele gol extra para dar a eles. No que me diz respeito, isso apenas aumenta o prazer, pois não me sinto desconfortável em estar nesta posição no topo da tabela. Isso apenas faz a comemoração durar um pouco mais, pois estou convencido de que conseguiremos esses dois pontos”.

Próximo jogo

O Napoli volta a campo na próxima quinta-feira (04), diante da Udinese, para conquistar o Scudetto.