Em casa, Napoli empata contra Salernitana e adia festa do título da Serie A

Ficou no quase! O Napoli empatou em casa pelo placar de 1 a 1 contra a Salernitana, que luta contra o rebaixamento, e impossibilitou a comemoração da iminente conquista da Serie A neste domingo (30). Mathías Olivera abriu o placar para os donos da casa, mas Boulaye Dia igualou, adiando o título e festa em Nápoles no estádio Diego Armando Maradona.

Em 2004, o Napoli decretou falência e caiu para a terceira divisão e queria comemorar em casa uma história emocionante de remontada e superação, mas o terceiro título da competição para os napolitanos vai ter que esperar para ser sacramentado.

No primeiro tempo, o time comandado por Luciano Spalletti começou pressionando em busca do gol que lhes daria o tão sonhado título para coroar uma temporada notavelmente incrível por parte dos napolitanos, com ótimas atuações ao longo dos jogos da dupla Kvaratskhelia e Osimhen. A medida que o tempo passava o clima ficava mais dificil dentro de campo comos jogadores afobados e sem muita conexão. A pressão napolitana foi grande porém a ótima defesa da Salernitana de Paulo Sousa conseguiu segurar o 0 a 0.

No início da segunda etapa, o volume de jogo era todo dos mandantes, com várias chances criadas muito mais que na primeira parte do jogo. Aos 61 minutos, Mathías Olivera cabeceou bola cruzada de escanteio e abriu o placar para delírio da torcida no estádio, que fazia uma grande festa, preparada para comemorar o gol que lhes dava o terceiro título de sua história.

Porém, com 83 minutos, Dia fez um lindo gol para os visitantes, ao fazer jogada pela direita e cortar o zagueiro, chutando no ângulo oposto, para estufar as redes e calar a arquibancada. Os jogadores comandados por Spaletti sentiram o peso do jogo e não conseguiram mais atuar em alto nível tentando na base dos chutões e cruzamentos o gol que lhes daria o Scudetto, mas o placar se manteve.

Sequência

Após deixar o título escapar de suas mãos em casa, o Napoli irá enfrentar fora, na próxima quinta-feira (4) a Udinese. Um empate já é suficiente para garantir o título, a não ser que a Juventus vença ainda neste domingo o Bologna. Aí, os napolitanos precisariam da vitória em Údine.

Já o time da Salernitana irá enfrentar em casa a Fiorentina na quarta-feira (3).