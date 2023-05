Manchester City vence Fullham, assume liderança e se aproxima do título inglês

Na manhã deste domingo (30), o Manchester City venceu o Fullham, fora de casa, por 2 a 1, e assumiu a liderança da Premier League a quatro rodadas do fim. Os gols dos citizens foram marcados pelos atacantes Haaland e Julián Álvarez.

Segue o líder

O Manchester City começou a milhão e logo aos três minutos de jogo abriu o placar com Haaland, de pênalti, que se tornou o maior artilheiro de uma única edição de Premier League.

Dez minutos depois, em uma das poucas oportunidades do Fullham na partida, o brasileiro Carlos Vinícius empatou a partida, mas, ainda na primeira etapa Julian Álvarez mostrou extrema categoria e, com a superioridade da equipe de Pep Guardiola, colocou os Citzens novamente a frente do placar com um golaço.

O Fulham melhorou na segunda etapa e equilibrou a partida, chegando a pressionar o líder do campeonato em alguns momentos do jogo, mas os visitantes conseguiram superar a pressão e mantiveram a vitória no placar. Em 45 minutos de um jogo truncado no meio campo, nenhuma das equipes conseguiu criar grandes oportunidades na segunda etapa.

Sequência da temporada

O City, líder do campeonato, volta aos gramados nesta quarta, diante do West Ham, em jogo atrasado da 28ª rodada, buscando manter a liderança isolada do campeonato. Já o Fullham volta a campo nesta quarta-feira, às 16h, para enfrentar o Liverpool, em Anfield.