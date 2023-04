Chelsea perde para Brentford e despenca na Premier League

Queda livre! É assim que dá para definir o momento atual do Chelsea na temporada. Dessa vez, jogando em Stamford Bridge, os Blues perderam para o Brentford, por 2 a 0, em partida válida pela 33ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Azpilicueta (contra) e Mbeumo.

Mais uma derrota

O Chelsea não vence um jogo desde o dia 11 de março. Por isso, os Blues entraram em campo no intuito de quebrar a má fase que perdura na equipe.

Até então, a equipe de Frank Lampard vinha de quatro derrotas seguidas, e o adversário foi uma das surpresas da Premier League nesta temporada, o Brentford.

Com os dois times precisando da vitória, o jogo começou movimentado, com boas chances de ambos os lados, e o ritmo alto. Mas, os clubes pecavam na hora de acertar as finalizações, principalmente o Chelsea.

E, aos 37’, em um lance de desatenção, o espanhol Azpilicueta acabou marcando contra o próprio gol. Já abalado psicologicamente, os Blues acalmaram a partida, enquanto os visitantes se defenderam até o final da primeira etapa.

Na volta dos vestiários, o cenário foi o mesmo, com o placar favorável, o Brentford abaixou as linhas de marcação e apenas esperou o Chelsea abrir espaços para poder contra-atacar, e a estratégia deu certo, pois aos 78’, Mbeumo ampliou a vantagem do time de Thomas Frank.

Já Lampard, tendo um elenco recheado de estrelas nas mãos, não conseguiu encontrar alternativas que mudassem o rumo da partida, e a derrota parcial seguiu até o final. 2 a 0. A 5ª derrota seguida do Chelsea, e a 16ª dos últimos 19 jogos de Lampard, entre Everton e os Blues.

E agora?

Com o resultado, o Chelsea foi para a 11ª colocação da Premier League com 39 pontos. Enquanto o Brentford chegou aos 47 pontos na 9ª posição.

O próximo compromisso dos Blues é na terça-feira (2), contra o Arsenal, fora de casa, às 16h. Já o rival encara o Nottingham Forest no sábado (29), ás 11h, em casa.