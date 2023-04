Paquetá marca, mas Liverpool vira e ainda sonha com a Champions

O Liverpool vem em uma crescente na temporada e voltou a sonhar com uma vaga na próxima Uefa Champions League. O time venceu o West Ham pela 33ª rodada da Premier League e, apesar de estarem na sexta colocação, os Reds voltam a olhar para uma vaga em competições europeias em 2023-24.

Brigando contra o rebaixamento, o West Ham chegou a abrir o placar com o brasileiro Lucas Paquetá, mas Gakpo empatou pouco tempo depois e Matip virou no fim da partida.

Liverpool consegue a virada e mira o G-5

Foto: Divulgação / Liverpool

A partida começou melhor para os Hammers. Aos 12, Lucas Paquetá tabelou com Antonio duas vezes e arriscou de fora da área, surpeendendo Alisson e abrindo o placar. Pouco tempo depois, aos 18, Gakpo empatou com um chute de fora da área.

Empatados no intervalo, as equipes não se contentaram com o resultado, mas foram os Reds que conseguiram marcar. Aos 56, o West Ham teve um tento anulado. Já aos 64, Matip subiu sozinho no escanteio e estufou as redes, dando números finais à partida.

Com 32 partidas disputadas, os comandados de Jürgen Klopp somam 53 pontos. O quinto colocado é o Aston Villa, que tem 54, mas uma partida a mais. Assim, uma vitória na rodada que falta, poderia deixar o Liverpool na quinta colocação, posição que dá vaga à Europa League.

Entretanto, a equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Tottenham na rodada, já que têm o mesmo número de pontos, mas os Spurs jogam nesta quinta (26), contra o Manchester United.

Reta final da Premier League vai pegar fogo

Restando cinco rodadas para o fim do Campeonato Inglês, ainda restam muitas vagas abertas. A Premier League vai pegar fogo na reta final e a VAVEL Brasil conta tudo pra você.

Na 34ª rodada, o Liverpool encara o Tottenham, no domingo (30), às 12h30. O West Ham, por sua vez, visita o Crystal Palace, no sábado (29), às 08h30.