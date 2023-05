Juventus faz dois no primeiro tempo e garante vitória sobre Lecce

Jogo animado em Turim! Na luta contra o rebaixamento, o Lecce não foi fácil para a Velha Senhora,que sofreu para sair vitoriosa na última quarta-feira (3). O triunfo por 2 a 1 leva a Juventus ao segundo lugar no italiano. Os gols por parte dos mandantes foram de Leandro Paredes e Dusan Vlahovic. Já para os visitantes o gol foi de Assan Ceesay.

A rede balançou na etapa inicial aos dois minutos. Maleh invadiu cruzou rasteiro e Lameck Banda tocou de leve na bola para marcar. Porém, acabou anulado por impedimento. A Juventus acordou após seu primeiro gol. Em cobrança de falta, Paredes soltou uma bomba, a bola quicou e enganou o goleiro Falcone.

Parecia que seria de goleada. Chuva de gols perdidos em sequência. A Juventus perdeu chance clara, quando Miretti furou finalização após cruzamento rasteiro da direita. Depois, ele até fez gol, ao receber passe elevado de Fagioli. Por impedimento milimétrico, o VAR anulou o que seria o segundo dos donos da casa.

O Lecce empatou em gol de pênalti anotado por Ceesay. Porém, um vacilo da defesa na esquerda, Kostic cruzou para o meio da área, nenhum defensor apareceu para tirar a bola, que acabou caindo nos pés de Vlahovic, que de primeira anotou uma pintura e garantiu o segundo gol.

O segundo tempo da partida não foi ruim. Simplesmente foi um domínio completo dos visitantes, com muito perigo a Szczesny, mas falharam muito e não chegaram ao empate. Infernizaram o lado direito da defesa da Juventus com os africanos Banda e Ceesay. Banda criou oportunidades, mas sentiu a falta de um companheiro centralizado para as concluir. Já Ceesay colocou Szczesny para trabalhar, em cabeçada após cobrança de falta, mas o goleiro fez grande defesa evitando o empate.

Já pela Juventus, as melhores chances foram de Dí Maria, em bola parada. Em escanteio, o argentino colocou a bola na cabeça de Danilo, ela por sua vez morreu na trave. Cobrança de falta, o camisa 11 encontrou mais uma vez Danilo, o brasileiro ajeitou para Miretti, que perdeu frente a frente com Falcone.

Sequência

A juventus irá enfrentar pela proxima rodada do campeonato italiano a forte atalanta fora de casa. Já o Lecce irá enfrentar na partida do final de semana a equipe do Verona.