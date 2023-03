Com gol de Di Maria, Juventus vence Freiburg pelo jogo de ida das oitavas da Europa League

Juventus e Freiburg se enfrentaram nesta quinta-feira (09), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Jogando em casa, no Juventus Stadium, a Velha Senhora teve 20 finalizações, mas ficou no 1 a 0. Di Maria foi o autor do gol solitário.



Com o resultado, a Juventus jogará pelo empate na Alemanha. O Freiburg precisará vencer por um gol de diferença para levar o jogo aos pênaltis ou, terá que fazer dois gols ou mais de vantagem para sair classificado.

Flekken evita o pior na primeira etapa

No primeiro tempo a Juventus atacou bastante pelos lados, principalmente, com Di Maria. Já o Freiburg se postou bem na defesa e contou com boa atuação de seu goleiro. A primeira chance da Juve veio aos 15 minutos. Rabiot entrou livre pela esquerda, mas Flekken fez boa defesa.



Aos 18, Cuadrado bateu falta e Flakken voou para espalmar. A Juventus seguiu oferencendo mais perigo, mas não conseguia concluir em gol. O Freiburg tentou algumas escapadas com Grifo, pelo lado esquerdo, mas não encotrou ninguém para finalizar.



O melhor em campo da equipe alemã, sem duvidas era Flekken. Aos 45 minutos, Cuadrado chutou forte de fora da área para boa defesa do goleiro. No rebote, Vlahovic cabeceou para fora.



Juventus consegue furar o bloqueio



No segundo tempo, a Juventus foi para cima logo de cara. Aos 7 minutos, Kostic apareceu pelo lado esquerdo e viu bem a movimentação de Di Maria na área. O ala cruzou na cabeça do argentino que mandou para as redes, 1 a 0 Juve.



A equipe de Turim continuou em cima do adversário e sofrendo pouco atrás. No entanto, o Freiburg que assustou. Aos 16, Ginter escorou para Höler que mandou para o gol. Porém, após analise no vídeo, o árbitro viu mão de Ginter e anulou o que seria o empate dos alemãs.



O jogo seguiu com a mesma configuração: juventus dominando as ações e o Freiburg se defendendo. No entanto, a equipe de Massimiliano Allegri não conseguiu criar chances perigosas para ampliar o resultado. Fim de jogo e pequena vantagem da Juventus para a partida da volta.

Próximos jogos



O próximo compromisso da Juventus será contra a Sampdoria, no domingo (12), às 16h45, pela vigésima sexta rodada do Campeonato Italiano. O Freiburg irá enfrentar o Hoffenheim, também no domingo, um pouco mais cedo, às 11h30, pela vigésima quarta rodada da Bundesliga. Tanto a Juve, quando o Freiburg jogará suas partidas em casa.