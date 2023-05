Bayern vence Werder Bremen fora de casa e dá mais um passo em direção ao título da Bundesliga

Werder Bremen e Bayern de Munique se enfrentaram hoje (06), no estágio Weserstadion, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão e os Bavaros venceram por 2 a 1 com gols de Gnabry e Leroy Sané. Com o resultado, a equipe de Munique garante a liderança na rodada e torce por um tropeço do Borussia Dortmund para abrir boa vantagem de quatro pontos. Schmidt marcou para o Bremen.

Bayern dono do jogo

É bem verdade que o primeiro tempo não foi de uma pressão absurda do Bayern, mas foi bem administrado pela equipe de Munique. A sensação era de que o time iria fazer o gol assim que quisesse.

O Bremen adotou a postura defensiva, como qualquer outro que jogue contra os líderes do campeonato, mas os Bavaros não deram oportunidade para os donos da casa saírem em contra-ataques. A primeira etapa terminou 0 a 0 mas com o Bayern ameaçando, e o Bremen travando os ataques com muitas faltas.

A segunda etapa retratou bem o que foi a estratégia do Bayern. Aos 62 minutos, Gnabry abriu o placar após cruzamento de Mané, Musiala até raspou na bola mas sobrou para o camisa 7 finalizar para o fundo da rede. Aos 72 minutos os Bávaros ampliaram o placar com Sané, que recebeu ótima bola dentro da área e finalizou na saída do goleiro.

O Werder Bremen até ensaiou uma reação no final da partida, e aos 86 minutos diminuiu o placar com Schmidt que marcou um golaço do meio da rua. O time mandante até tentou buscar o empate, mas a defesa do Bayern se portou bem e segurou o placar para garantir a vitória dos líderes do campeonato.

Agenda

O Werder Bremen volta à campo no próximo domingo (14), às 12h30 (horário de Brasília), quando visita o RB Leipzig na RedBull Arena Leipzig. Já o Bayern de Munique volta à campo no próximo sábado (13), às 10h30 (horário de Brasília) quando recebe o Schalke 04 na Allianz Arena.