Arsenal perde para Nottingham Forest e confirma título do e Manchester City ma Premier League

Não foi o fim do Campeonato Inglês que os torcedores dos Gunners esperavam. O Arsenal perdeu para o Nottingham Forest no City Ground e acabou com o sonho do título da Premier League. No outro lado, os Foresters conseguiram escapar do rebaixamento. Com o resultado, o time londrino estaciona nos 81 pontos e não alcaçam mais o Manchester City, com 85 somados. O gol da vitória dos donos da casa foi marcado por Awonyi, na primeira etapa.

Awonyi abre o placar

Parecia que o Arsenal nem estava disputando o título, apesar da chance remota. O Nottingham era quem ficava mais presente no ataque. O gol era questão de tempo. E ele saiu por volta dos 20 minutos, quando Awoniyi foi lançando na frente e deu um toque por cima e vencer o goleiro Ramsdale: 1 a 0.

Na reta final da primeira etapa, o Forest ainda tentou ampliar a contagem e deixar o caminho do adversário mais difícil, mas sem sucesso. Por fim, terminando mesmo com a vantagem mínima.

Forest se segura e comemora

Precisando virar para continuar vivo na luta pelo título, a etapa final começou com o Arsenal mais aceso no jogo, obtendo a primeira finalização. Saka apareceu na direita e arriscou cruzado, mas Keylor Navas afastou o perigo.

O Nottingham também estava atento na partida e respondeu com GIbbs White. Ele foi acionado na esquerda e bateu firme, mas foi a vez de Ramsdale defender.

A partir de então, o ritmo do Arsenal voltou a cair e, tranquilo no jogo, o Forest administrava o placar. A partida permaneceu assim até os minutos finais.

Nos acréscimos, Gibbs quase fez um golaço, passando por toda defesa adversária e batendo, mas Ramsdale segurou. O Arsenal estava entregue, mas ainda disparou de longe através de um chute de Odegaard, indo por cima da meta. Após o apito final, festa de um lado pelo salvamento do rebaixamento e tristeza do outro, pela perda do título.